台南議會修法 德州撲克、麻將館離學校住宅增至500公尺

有鑑於德州撲克、麻將館等經常傳出掛羊頭賣狗肉從事賭博行為，許多家長陳情盼遠離學區，台南市議員連署提案修正「台南市休閒活動場館自治條例第5條第1項，離學校住宅500公尺以上」修正案，把原有的200公尺修正為500公尺，議會三讀通過。

修正案由議員蔡育輝提案，並獲得33位不分藍綠跨黨派議員連署，昨天二、三讀會通過，討論過程中有議員質疑現行條文的保護目的不清晰，尤其「距離限制」是否真能達成避免未成年人過早接觸投機性活動的初衷，引發討論。

有議員指出，法規若以保護未成年人為核心目標，補習班、安親班等同樣聚集大量青少年的場所卻未納入規範，標準欠缺一致性。此外，直線200公尺的距離限制被批「過度簡化」，在台南地形有河流、高架橋阻隔的地區，實際動線與直線距離完全不同，恐難反映真正風險範圍。

部分議員主張，若真正擔憂影響校園環境，就應在核准階段源頭管理，而非允許業者設立後再以距離迂迴限制。同時強調，執法單位若能確實查驗進入者年齡，也能避免未成年人接觸不宜活動，要求經發局、警察局建立更精準的管理機制，避免政策流於形式。

議員林燕祝指出，現在的孩子都是父母的寶貝，非常重視孩子的學習環境，很多父母陳情說，學校附近好多電子遊戲場所、麻將館和德州撲克牌館，為人父母者都擔心小朋友會受到影響，除了嚴加稽查管理，將200公尺修改為500公尺以上，拉開這些休閒活動場館與學校和住家距離，是為了保護後代子孫，更是為了回應為人父母的擔憂。

蔡育輝說，雖然其他直轄市及縣市都將近設範圍定為200公尺，但司法院釋字第738號解釋，本地方自治事項，地方政府可在法律所訂的自治事項範圍內，以因地制宜為考量，制定更嚴格的規範，因此特別提案修正台南市休閒活動場館市業管理自治條例第5條第1項，離學校住宅500公尺以上，並刪除第10條2項刪除，此乃開六都之先河之舉，希望能成為其他五都和縣市的典範。