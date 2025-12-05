影／「布袋球」讓議員、官員瘋玩 台南市擬推廣到各社區

中華民國布袋球協會昨天到台南市議會示範推廣，議員和市府局長處長和職員們都玩得不亦樂乎，看似簡單拋大沙包的動作，但要控制力道和精準度，但只要稍做訓練人人都可上手，台南市體育局將研擬補助基層購買器材，推廣給社區長照中心的樂齡長者使用。

台南大學體育學系兼任助理教授、同時任教於台南大學附屬啟聰學校的中華民國布袋球協會理事許柏仁表示，源自美國「酒吧運動」的布袋球，因規則簡單、場地需求低，逐漸成為國際上超過70個國家推行的全民運動。他希望台灣能進一步推廣，使身心障礙者、高齡者、一般學校學生都能參與，藉由低門檻的活動提升身體活動量與社區融合。

許柏仁說明，布袋球計分方式明確：袋子落在板上得1分、投入洞中得3分，先達21分者獲勝。賽道距離依族群調整，輪椅組約4.6公尺，身心障礙與高齡組採6.4公尺，國際賽則以8.2公尺為標準。由於投擲動作簡易、不需裁判判定，適合在學校、社區機構與長照中心推動，短時間即可互動競賽，增進健康、也促進情感交流。

他指出，布袋球同時具備在地文化創作的彈性，像原住民圖騰或客家社區也結合油桐花意象製作球袋，讓參與者在活動中融入族群特色。部分長照機構更以「早上做布袋、下午打布袋球」的方式，結合手作課程與體能活動，強化團體互動。

許柏仁也分享基本技術，包括以大拇指與中指固定球袋、同手同腳擺盪、瞄準中心線穩定出手；進階技巧則著重投擲後手腕旋轉，讓球袋旋平落點更精準。他強調，布袋球上手快速，「練習半小時就能具備比賽能力」，非常適合成為推廣融合教育與促進社區健康的新選項。

台南市體育局長陳良乾早年是橄欖球國手，是運動健將，下場體驗後表示，布袋球需要精準瞄準與控制力道，完成得分時帶來的成就感強烈，也因此深具吸引力。他認為這項活動十分適合在台南推展，目前全市30多個行政區皆已有活躍的社群與銀髮俱樂部，具備扎實的基礎。