快訊

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉「會追究相關人員責任」

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「布袋球」讓議員、官員瘋玩 台南市擬推廣到各社區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中華民國布袋球協會昨天到台南市議會示範推廣，進洞得3分，丟在板子上得1分。記者吳淑玲／攝影
中華民國布袋球協會昨天到台南市議會示範推廣，進洞得3分，丟在板子上得1分。記者吳淑玲／攝影

中華民國布袋球協會昨天到台南市議會示範推廣，議員和市府局長處長和職員們都玩得不亦樂乎，看似簡單拋大沙包的動作，但要控制力道和精準度，但只要稍做訓練人人都可上手，台南市體育局將研擬補助基層購買器材，推廣給社區長照中心的樂齡長者使用。

台南大學體育學系兼任助理教授、同時任教於台南大學附屬啟聰學校的中華民國布袋球協會理事許柏仁表示，源自美國「酒吧運動」的布袋球，因規則簡單、場地需求低，逐漸成為國際上超過70個國家推行的全民運動。他希望台灣能進一步推廣，使身心障礙者、高齡者、一般學校學生都能參與，藉由低門檻的活動提升身體活動量與社區融合。

許柏仁說明，布袋球計分方式明確：袋子落在板上得1分、投入洞中得3分，先達21分者獲勝。賽道距離依族群調整，輪椅組約4.6公尺，身心障礙與高齡組採6.4公尺，國際賽則以8.2公尺為標準。由於投擲動作簡易、不需裁判判定，適合在學校、社區機構與長照中心推動，短時間即可互動競賽，增進健康、也促進情感交流。

他指出，布袋球同時具備在地文化創作的彈性，像原住民圖騰或客家社區也結合油桐花意象製作球袋，讓參與者在活動中融入族群特色。部分長照機構更以「早上做布袋、下午打布袋球」的方式，結合手作課程與體能活動，強化團體互動。

許柏仁也分享基本技術，包括以大拇指與中指固定球袋、同手同腳擺盪、瞄準中心線穩定出手；進階技巧則著重投擲後手腕旋轉，讓球袋旋平落點更精準。他強調，布袋球上手快速，「練習半小時就能具備比賽能力」，非常適合成為推廣融合教育與促進社區健康的新選項。

台南市體育局長陳良乾早年是橄欖球國手，是運動健將，下場體驗後表示，布袋球需要精準瞄準與控制力道，完成得分時帶來的成就感強烈，也因此深具吸引力。他認為這項活動十分適合在台南推展，目前全市30多個行政區皆已有活躍的社群與銀髮俱樂部，具備扎實的基礎。

陳良乾強調，未來市府希望提供更具體的協助，包括補助基層購買器材、強化場地與設施，提供更完善的發展環境，希望未來在各活動中心與社區空間全面推廣，讓布袋球在台南形成更普及的在地運動文化。

中華民國布袋球協會昨天受邀到台南市議會示範推廣，議員們都玩得不亦樂乎。記者吳淑玲／攝影
中華民國布袋球協會昨天受邀到台南市議會示範推廣，議員們都玩得不亦樂乎。記者吳淑玲／攝影
台南大學體育學系兼任助理教授許柏仁說明布袋球沙包是邊長是15公分的正方型，重量約450克。記者吳淑玲／攝影
台南大學體育學系兼任助理教授許柏仁說明布袋球沙包是邊長是15公分的正方型，重量約450克。記者吳淑玲／攝影
台南大學體育學系兼任助理教授許柏仁示範布袋球玩法。記者吳淑玲／攝影
台南大學體育學系兼任助理教授許柏仁示範布袋球玩法。記者吳淑玲／攝影

運動

延伸閱讀

國泰金總座李長庚獻策 保險投入長照可採REITs模式

瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

林口男社區三溫暖內大面積燒燙傷死亡 檢警相驗結果曝

相關新聞

台南議會修法 德州撲克、麻將館離學校住宅增至500公尺

有鑑於德州撲克、麻將館等經常傳出掛羊頭賣狗肉從事賭博行為，許多家長陳情盼遠離學區，台南市議員連署提案修正「台南市休閒活動...

影／「布袋球」讓議員、官員瘋玩 台南市擬推廣到各社區

中華民國布袋球協會昨天到台南市議會示範推廣，議員和市府局長處長和職員們都玩得不亦樂乎，看似簡單拋大沙包的動作，但要控制力...

逾70年歷史建築…舊嘉義市公所修復近期完工 明年活化用途曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因...

重金屬汙染列管10年！嘉義市機械廠土地回春 市值上看10億

國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址迎來重大轉折，這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液，導致土壤...

台南烏樹林火災 燒13天終撲滅！環保局：善後更難

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終在前晚完全撲滅，比原訂時間提前12小時，環保局強調會加速暫置區垃圾移除的發包作業...

推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

「國產雜糧專區上架」！聖德科斯12月3日舉辦記者會，宣布啟動國產雜糧集中陳列計畫，透過明確標示設計，讓消費者能在門市中快速辨識國產來源，更輕鬆地選購真正來自台灣的優質雜糧。此舉提升國產雜糧的通路能見度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。