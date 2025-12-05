逾70年歷史建築...舊嘉義市公所修復近期完工 明年活化用途曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。

市府規畫1、2樓採ROT方式委外招商營運，3樓由社會處打造為「新創設計中心」。由於舊市公所位處垂楊路熱鬧商圈，招商說明會，吸引誠品生活開發部、承億文旅、全家便利商店等知名業者參加，競爭熱絡。

市府財稅局指出，舊市公所1954年落成，1樓作市公所使用，2樓市民代表會，是嘉義恢復省轄市後重要行政與民意機關。走過6、70年代曾是聯合服務中心、兵役科辦公室，保留前台灣省主席俞鴻鈞題字，訴說城市歷史更迭。

1997至1999年間，市府議會分別搬遷中山路、北港路，新大樓啟用後，舊市公所閒置，2015年民間提報登錄歷史建築，修復過程並非一路順遂，建築外牆拆除與結構解體，發現梁柱毀損比預期嚴重，加上期間發生地震，必須2度變更設計、補強結構。追加3530萬元經費，工程總預算達2億2530萬元。

市府辦理變更設計並追加預算，嘉義審計室說，市府2018年委託台灣現代建築學會辦理舊市公所調查研究暨修復再利用計畫，2022年至今年編列共1.9億元辦理施工修復再利用，原定去年8月完工，出現工程延宕，致計畫執行進度落後。