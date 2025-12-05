快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

逾70年歷史建築...舊嘉義市公所修復近期完工 明年活化用途曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
舊市公所1954年落成，1樓作市公所使用，2樓市民代表會，是嘉義恢復省轄市後重要行政與民意機關。走過6、70年代曾是聯合服務中心、兵役科辦公室，保留前台灣省主席俞鴻鈞題字，訴說城市歷史更迭。記者魯永明／翻攝
舊市公所1954年落成，1樓作市公所使用，2樓市民代表會，是嘉義恢復省轄市後重要行政與民意機關。走過6、70年代曾是聯合服務中心、兵役科辦公室，保留前台灣省主席俞鴻鈞題字，訴說城市歷史更迭。記者魯永明／翻攝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。

市府規畫1、2樓採ROT方式委外招商營運，3樓由社會處打造為「新創設計中心」。由於舊市公所位處垂楊路熱鬧商圈，招商說明會，吸引誠品生活開發部、承億文旅、全家便利商店等知名業者參加，競爭熱絡。

市府財稅局指出，舊市公所1954年落成，1樓作市公所使用，2樓市民代表會，是嘉義恢復省轄市後重要行政與民意機關。走過6、70年代曾是聯合服務中心、兵役科辦公室，保留前台灣省主席俞鴻鈞題字，訴說城市歷史更迭。

1997至1999年間，市府議會分別搬遷中山路、北港路，新大樓啟用後，舊市公所閒置，2015年民間提報登錄歷史建築，修復過程並非一路順遂，建築外牆拆除與結構解體，發現梁柱毀損比預期嚴重，加上期間發生地震，必須2度變更設計、補強結構。追加3530萬元經費，工程總預算達2億2530萬元。

市府辦理變更設計並追加預算，嘉義審計室說，市府2018年委託台灣現代建築學會辦理舊市公所調查研究暨修復再利用計畫，2022年至今年編列共1.9億元辦理施工修復再利用，原定去年8月完工，出現工程延宕，致計畫執行進度落後。

舊市公所見證嘉市從省轄市以來行政脈絡，是市民共同城市記憶。修復不只保存，更是重整城市文史、重展老城風華契機，招商完成啟用後，藉新創與設計能量導入，讓來訪人在老建築讀懂嘉義、看見未來，讓歷史成為城市創新的起點。

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因變更設計與工項數量計算錯誤等因素延宕，經2年多施工，外層鷹架近日拆除，老建築再度重現街景。工程本月底完工，明年啟用。記者魯永明／攝影

歷史建築 設計

延伸閱讀

大甲4里苦等十年！民代爭取4609萬換管線 改善450戶用水品質

三芝兒二公園改善工程開工祈福 打造全齡休憩場域

嘉義火車站前地下道將改建成滯洪池強化防洪韌性 完工期曝

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

相關新聞

台南烏樹林火災 燒13天終撲滅！環保局：善後更難

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終在前晚完全撲滅，比原訂時間提前12小時，環保局強調會加速暫置區垃圾移除的發包作業...

逾70年歷史建築...舊嘉義市公所修復近期完工 明年活化用途曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是陪伴市民超過70年歷史建築。市府2023年2月啟動修復再利用工程，原訂去年8月完工，因...

重金屬汙染列管10年！嘉義市機械廠土地回春 市值上看10億

國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址迎來重大轉折，這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液，導致土壤...

推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

「國產雜糧專區上架」！聖德科斯12月3日舉辦記者會，宣布啟動國產雜糧集中陳列計畫，透過明確標示設計，讓消費者能在門市中快速辨識國產來源，更輕鬆地選購真正來自台灣的優質雜糧。此舉提升國產雜糧的通路能見度

台南市議會通過房屋稅修正三讀 約5萬戶「持有2戶者」受影響

台南市議會第4屆第6次定期會今天在議長邱莉莉主持下進行大會議程，除115年度市總預算暨附屬單位預算案尚待審議外，其餘提案...

元旦跨年阿里山林鐵觀日列車票 12月10日起開始預售

阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光；12月10日上午9時起接受團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。