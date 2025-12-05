聽新聞
0:00 / 0:00

重金屬汙染列管10年！嘉義市機械廠土地回春 市值上看10億

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區的「新厝廠」舊廠址，歷經10年整治，近期嘉市環保局公告解除列管。圖／嘉市環保局提供
國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區的「新厝廠」舊廠址，歷經10年整治，近期嘉市環保局公告解除列管。圖／嘉市環保局提供

國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址迎來重大轉折，這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液，導致土壤重金屬汙染的土地，經10年整治，如今汙染濃度低於汙染監測標準，近期嘉市環保局公告解除列管，近2公頃土地恢復「健康」，估市值上看近10億元。

環保局指出，新厝廠早年以製造自行車、機車零件為主，因電鍍廢液處理不當造成鎳、鎘、銅、鉛等重金屬超標，2015年列入整治場址。遠東機械提出整治計畫，歷經10年改善，汙染物全數達標，近2公頃土地安全可用，企業可重新活化運用，盼望未來開發能為西區注入新能量。

遠東機械新厝廠舊廠址目前土地使用分區屬「乙種工業用地」，未來若能取得都市計畫變更轉為商業區，具可觀的開發潛力。周邊居民盼舊廠址活化，轉型商業開發，帶動區域繁榮。

房地產人士審慎評估，認為目前房市趨緩，加上央行信用管制壓力，短期開發動能可能不如市場預期，但從長期角度來看，此地段面積罕見，具備高度增值與轉型空間。

據了解，遠東集團莊家並不急於出售。莊家第二代4位兄弟姊妹，大哥國民黨前立委莊國欽、老二莊富美、老三現任董事長莊惠美、老四前董事長莊國輝，莊家政治光譜跨藍綠，企業交棒第三代，集團朝智慧製造，事業版圖涵蓋鋼鐵工程、機械等5大部門，是嘉義在地重要企業。

嘉義 重金屬 房地產

延伸閱讀

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

以交通安全打造世代宜居城市 嘉市交通處長許啟明榮獲模範公務員　

嘉市旅遊塞車 策略顧問提3項SOP：把車丟外圍換2輪才是正解

涉京華城土地「左手換右手」套利 沈慶京長子50萬交保

相關新聞

重金屬汙染列管10年！嘉義市機械廠土地回春 市值上看10億

國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址迎來重大轉折，這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液，導致土壤...

台南烏樹林火災 燒13天終撲滅！環保局：善後更難

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終在前晚完全撲滅，比原訂時間提前12小時，環保局強調會加速暫置區垃圾移除的發包作業...

推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

「國產雜糧專區上架」！聖德科斯12月3日舉辦記者會，宣布啟動國產雜糧集中陳列計畫，透過明確標示設計，讓消費者能在門市中快速辨識國產來源，更輕鬆地選購真正來自台灣的優質雜糧。此舉提升國產雜糧的通路能見度

台南市議會通過房屋稅修正三讀 約5萬戶「持有2戶者」受影響

台南市議會第4屆第6次定期會今天在議長邱莉莉主持下進行大會議程，除115年度市總預算暨附屬單位預算案尚待審議外，其餘提案...

元旦跨年阿里山林鐵觀日列車票 12月10日起開始預售

阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光；12月10日上午9時起接受團體...

嘉縣古蹟朴子日新醫院 地方爭取文化部補助修復

嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建於1936年，因屋況不佳，縣府提案爭取文化部補助整修，立法院教育及文化委員會今天邀相關單位考察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。