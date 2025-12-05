聽新聞
重金屬汙染列管10年！嘉義市機械廠土地回春 市值上看10億
國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址迎來重大轉折，這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液，導致土壤重金屬汙染的土地，經10年整治，如今汙染濃度低於汙染監測標準，近期嘉市環保局公告解除列管，近2公頃土地恢復「健康」，估市值上看近10億元。
環保局指出，新厝廠早年以製造自行車、機車零件為主，因電鍍廢液處理不當造成鎳、鎘、銅、鉛等重金屬超標，2015年列入整治場址。遠東機械提出整治計畫，歷經10年改善，汙染物全數達標，近2公頃土地安全可用，企業可重新活化運用，盼望未來開發能為西區注入新能量。
遠東機械新厝廠舊廠址目前土地使用分區屬「乙種工業用地」，未來若能取得都市計畫變更轉為商業區，具可觀的開發潛力。周邊居民盼舊廠址活化，轉型商業開發，帶動區域繁榮。
房地產人士審慎評估，認為目前房市趨緩，加上央行信用管制壓力，短期開發動能可能不如市場預期，但從長期角度來看，此地段面積罕見，具備高度增值與轉型空間。
據了解，遠東集團莊家並不急於出售。莊家第二代4位兄弟姊妹，大哥國民黨前立委莊國欽、老二莊富美、老三現任董事長莊惠美、老四前董事長莊國輝，莊家政治光譜跨藍綠，企業交棒第三代，集團朝智慧製造，事業版圖涵蓋鋼鐵工程、機械等5大部門，是嘉義在地重要企業。
