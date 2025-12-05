台南烏樹林火災 燒13天終撲滅！環保局：善後更難

台南市後壁烏樹林暫置場火災，歷經13天終在前晚完全撲滅，比原訂時間提前12小時，環保局強調會加速暫置區垃圾移除的發包作業，其中樹枝及燒過的殘留物明年2、3月前破碎完成再送焚化爐；磚瓦廢棄物另處理，目標是在明年5月前清理完畢還地給國防部。議員要求未來要建置災後廢棄物合法暫置場，環保局允向中央建議並建立全國性機制。

南市府昨天召開記者會，環保局長許仁澤說明，火勢得以完全撲滅，在於抽取嘉南大圳的水進入浸泡滅火方式，讓高溫燃燒物完全浸泡於水中降溫熄滅，在焚燒垃圾區周邊築起「護城河」，日夜灌救，撲滅火勢。

環保局說，針對已燃燒的樹枝及綜合廢棄物將進行初步整理並移除殘渣，持續進行現場土壤採樣檢測及水質分析作業；場內維持24小時駐守，每小時派員巡查監控，嚴防任何悶燒情形再度發生；消防局預留2輛備用消防車及警消2人布線戒護及定時巡視，以利掌握災況。

許仁澤說，外界質疑燒掉就不用處理，其實反而更難處理，因可能有有害物質，招標難度更高，經費恐超出中央原核定的2.6億元，未來可能需再評估追加。

議員蔡育輝要求依照天然災害預先準備暫置的地點，做好各項應有的設備，包括分類、監視等，日後若再發生重大災害產生大量的廢棄物，才能妥善處理。

許仁澤強調，天災無法預測，大型災害過後產生廢棄物是不可避免，將與中央討論，期待對於廢棄物暫置場的設置及管理等，能制訂規範，以避免類似情事再度發生。

至於起火原因，消防局長李明峯說，目前已初步排除人為縱火的可能性，將再派鑑識人員前往火警現場勘查確認。