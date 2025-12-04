台南市議會通過房屋稅修正三讀 約5萬戶「持有2戶者」受影響

台南市議會第4屆第6次定期會今天在議長邱莉莉主持下進行大會議程，除115年度市總預算暨附屬單位預算案尚待審議外，其餘提案均已完成審查。會中議程經調整，4日下午及5日全日安排聯合審查總預算案。

本次大會4日完成各項提案審議、三讀議案、臨時動議等程序。市長黃偉哲因出國推廣本市農特產品請假，由副市長葉澤山代理，帶領各局處首長列席。

會中針對市法規案進行二、三讀會，其中多位議員連署提案之台南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，經日前政黨黨團協商及財政稅務局長李建賢向大會補充說明建議，修正完成三讀，修正內容如下：第三條第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率調整：持有二戶以內者，百分之2.6；三戶至四戶者，百分之3.8；五戶至六戶者，百分之4.2；七戶以上者，百分之4.8；第四條：本自治條例自114年7月1日實施。

其他市提法規案大會審議結果摘要如下：修正「台南市攤販管理自治條例第六條」草案，修正通過二、三讀；制定「台南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，經議員提出修正動議，完成二、三讀，其第五條第一項：休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校五百公尺以上之證明文件；制定「台南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案完成三讀；擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，照案通過，其第四十九條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。至於制定「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，依法規委員會審查意見，於下次定期會安排專案報告議程充分討論後，再行討論。

第6次定期會共受理市府63件提案，其中3件墊付款案為市府基於急迫性於4日逕送大會審議，63案包括總預算案、一般提案7案、市法規案6案、墊付款案49案。議員提案方面共計575案，其中2案為市法規案，此外，本次會期受理1件人民請願案。

市府49件墊付款案預算金額總計32億1699萬7千元，全數同意墊付。 其中保安市提2號案內政部補助辦理衛星電話採購墊付案，經議員提復議動議，大會同意刪除其附加條件。

所有提案除115年度市總預算暨附屬單位預算案，其他皆已審議完畢，為此，會中通過變更議程，4日下午及5日全日議程皆變更為聯審預算。

台南市議會第4屆第6次定期會9月26日起召開，期間受到鳳凰颱風停班課影響，70天會期因此順延1天至5日閉幕。