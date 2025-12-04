快訊

鯛魚排藥檢出包！高雄衛生局鞠躬道歉 全聯說話了

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市議會通過房屋稅修正三讀 約5萬戶「持有2戶者」受影響

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第4屆第6次定期會，今天上午由主席邱莉莉議長主持進行大會議程。本次定期會所有提案除115年度市總預算暨附屬單位預算案，其他皆已審查完畢。圖／台南市議會提供
台南市議會第4屆第6次定期會，今天上午由主席邱莉莉議長主持進行大會議程。本次定期會所有提案除115年度市總預算暨附屬單位預算案，其他皆已審查完畢。圖／台南市議會提供

台南市議會第4屆第6次定期會今天在議長邱莉莉主持下進行大會議程，除115年度市總預算暨附屬單位預算案尚待審議外，其餘提案均已完成審查。會中議程經調整，4日下午及5日全日安排聯合審查總預算案。

本次大會4日完成各項提案審議、三讀議案、臨時動議等程序。市長黃偉哲因出國推廣本市農特產品請假，由副市長葉澤山代理，帶領各局處首長列席。

會中針對市法規案進行二、三讀會，其中多位議員連署提案之台南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，經日前政黨黨團協商及財政稅務局長李建賢向大會補充說明建議，修正完成三讀，修正內容如下：第三條第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率調整：持有二戶以內者，百分之2.6；三戶至四戶者，百分之3.8；五戶至六戶者，百分之4.2；七戶以上者，百分之4.8；第四條：本自治條例自114年7月1日實施。

其他市提法規案大會審議結果摘要如下：修正「台南市攤販管理自治條例第六條」草案，修正通過二、三讀；制定「台南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，經議員提出修正動議，完成二、三讀，其第五條第一項：休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校五百公尺以上之證明文件；制定「台南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案完成三讀；擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，照案通過，其第四十九條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。至於制定「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，依法規委員會審查意見，於下次定期會安排專案報告議程充分討論後，再行討論。

第6次定期會共受理市府63件提案，其中3件墊付款案為市府基於急迫性於4日逕送大會審議，63案包括總預算案、一般提案7案、市法規案6案、墊付款案49案。議員提案方面共計575案，其中2案為市法規案，此外，本次會期受理1件人民請願案。

市府49件墊付款案預算金額總計32億1699萬7千元，全數同意墊付。 其中保安市提2號案內政部補助辦理衛星電話採購墊付案，經議員提復議動議，大會同意刪除其附加條件。

所有提案除115年度市總預算暨附屬單位預算案，其他皆已審議完畢，為此，會中通過變更議程，4日下午及5日全日議程皆變更為聯審預算。

台南市議會第4屆第6次定期會9月26日起召開，期間受到鳳凰颱風停班課影響，70天會期因此順延1天至5日閉幕。

台南 總預算 內政部 房屋 財政

延伸閱讀

烏克蘭國會通過2026年預算案 近3成GDP投入國防軍事

提修貪5萬以下免罰惹議 翁曉玲：綠委、法務部也修卻扣她帽子

違建繳房屋稅 不代表合法

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

相關新聞

台南市議會通過房屋稅修正三讀 約5萬戶「持有2戶者」受影響

台南市議會第4屆第6次定期會今天在議長邱莉莉主持下進行大會議程，除115年度市總預算暨附屬單位預算案尚待審議外，其餘提案...

推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

「國產雜糧專區上架」！聖德科斯12月3日舉辦記者會，宣布啟動國產雜糧集中陳列計畫，透過明確標示設計，讓消費者能在門市中快速辨識國產來源，更輕鬆地選購真正來自台灣的優質雜糧。此舉提升國產雜糧的通路能見度

元旦跨年阿里山林鐵觀日列車票 12月10日起開始預售

阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光；12月10日上午9時起接受團體...

嘉縣古蹟朴子日新醫院 地方爭取文化部補助修復

嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建於1936年，因屋況不佳，縣府提案爭取文化部補助整修，立法院教育及文化委員會今天邀相關單位考察...

嘉義火車站前地下道將改建成滯洪池強化防洪韌性 完工期曝

面對極端氣候導致短時強降雨頻繁，改善嘉義火車站前積淹水問題，市府將配合國土署進行的中山路及林森西路口人行道改善工程，利用...

雲林新增5處公路測速照相地點曝光 明年3月起執法

雲林縣警察局為守護用路人安全，最近施工建置5處新增固定式測速照相設備，並將於明年3月15日執法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。