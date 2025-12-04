快訊

元旦跨年阿里山林鐵觀日列車票 12月10日起開始預售

中央社／ 嘉義縣4日電
阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵2026年元旦清晨將開去回21班次祝山觀日列車，載旅客上祝山迎接新年第一道曙光；12月10日上午9時起接受團體電話預約，18日上午6時起開放個人網路訂票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，為分流購票人潮，將團體票與個人票預約時間分開；去回程開21班次列車，共7000張票。

林鐵及文資處說明，12月10日上午9時起至13日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，訂票專線05-2679200（阿里山車站）；個人票於12月18日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，每人每次限購6張票，也可於31日下午1時起至5時止，到阿里山車站1F購票。

未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止；提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

林鐵觀日列車開行時刻表資訊，可於林鐵及文資處官網或臉書（Facebook）粉絲團查詢。

