台南市府購進60台大型移動式抽水機 強化防汛
台南市政府強化防汛，今年取得經濟部水利署補助經費，已採購60台大型移動式抽水機，全面提升防汛整備能量，將分配到主要防汛據點，再搭配抽水站，形成防洪網路。
南市府確保移動式抽水機功能正常，避免機齡老舊影響效能，逐年汰除老舊機組。
南市府水利局今天表示，台南地處低窪，颱風豪雨常造成淹水災情，威脅城市發展及生活；過往抽水設備數量有限，面對短時強降雨常須跨區調度，效率受限。購進60台大型移動式抽水機後，具高效能、機動性強特點，可迅速部署到易淹水區域，縮短排水時間，降低災害風險，更快因應颱風豪雨。
此外，南市府將持續加強人員訓練和演練，確保操作熟練，且在面對全球暖化和極端氣候下，持續爭取經費更新防汛設備，提升防災能量，落實「防災優先」政策。
