嘉縣古蹟朴子日新醫院 地方爭取文化部補助修復

中央社／ 嘉義縣4日電
立法院教育及文化委員會4日實地考察嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建物保存與活化進度，民進黨立委蔡易餘（前右4）、文化部政務次長李靜慧（前右5）、朴子配天宮董事長蔡承宗（前右3）等人出席。圖／中央社
立法院教育及文化委員會4日實地考察嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建物保存與活化進度，民進黨立委蔡易餘（前右4）、文化部政務次長李靜慧（前右5）、朴子配天宮董事長蔡承宗（前右3）等人出席。圖／中央社

嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建於1936年，因屋況不佳，縣府提案爭取文化部補助整修，立法院教育及文化委員會今天邀相關單位考察，文化部說，初步審核同意修復，但受財劃法影響相關預算尚未定案。

立法院教育及文化委員會今天安排考察日新醫院，民進黨立委蔡易餘、文化部政務次長李靜慧、嘉義縣文觀局文資科長陳尚文、朴子配天宮董事長蔡承宗及多名地方文史工作者到場，關心日新醫院建物保存與活化進度。

蔡易餘接受媒體聯訪表示，因建物興建於日治時期，修復需求龐大且複雜，文化部現規劃分兩階段補助，其中設計規劃費新台幣450萬元已完成審議，但因「財政收支劃分法」新的分配比例尚未定案，導致經費無法撥付，使今年修復進度出現延宕。後續主體工程經費約5700多萬元，這個月將進入審議程序。

李靜慧表示，文化部初步審核已同意修復與規劃方向，但因受財劃法影響，補助分級比例與相關預算尚未定案，目前尚無明確撥款時程。她承諾，未來預算一旦到位，且完成審查將盡速撥付相關經費，必要時也會研議透過追加預算方式協助，盡力加快行政作業流程，支持日新醫院的文化資產保存與活化。

蔡易餘說，日新醫院具有深厚的歷史與文化價值，其創立者為前衛生署長、前嘉義市長涂醒哲的祖父涂爐，早年於此行醫濟世、提供義診服務。

蔡易餘指出，建物後續歷經多次產權移轉，2015年最終由同為縣定古蹟的朴子配天宮購入產權，盼能延續涂爐的濟世精神，也與媽祖慈悲護民的理念相契合，期待整修完成後恢復義診服務後，重現昔日造福鄉里的功能。

陳尚文表示，日新醫院一樓為洋式、二樓為和室，和洋兼具的組合甚為特殊，經嘉義縣文化資產審議委員決議，具歷史、文化、藝術價值及「具稀少性、不易再現者」，因此指定為縣定古蹟。

嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建於1936年，創立者為前衛生署長涂醒哲的祖父涂爐，為地方共同的記憶，但目前屋況不佳，縣府已提案爭取文化部補助整修。圖／中央社
嘉義縣定古蹟朴子日新醫院建於1936年，創立者為前衛生署長涂醒哲的祖父涂爐，為地方共同的記憶，但目前屋況不佳，縣府已提案爭取文化部補助整修。圖／中央社

