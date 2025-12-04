推動國產雜糧專區上架 聖德科斯結合嘉農共創ESG與地產地銷示範

「國產雜糧專區上架」！聖德科斯12月3日舉辦記者會，宣布啟動國產雜糧集中陳列計畫，透過明確標示設計，讓消費者能在門市中快速辨識國產來源，更輕鬆地選購真正來自台灣的優質雜糧。此舉提升國產雜糧的通路能見度，也強化消費者對在地農產的信任，並回應台灣農業永續發展的政策方向。

本次涵蓋國產黃豆、黑豆、紅豆、綠豆等多項台灣特色雜糧作物，全面展現國內雜糧多樣性與生產力。聖德科斯表示，建立國產雜糧專區並非單純的商品陳列調整，而是依循ESG永續架構所推動的重要策略。在環境面（E），透過縮短食物里程、強化地產地銷模式，降低農產品運輸所造成的碳排放；在社會面（S），藉由穩定採購與通路支持，使在地農民獲得更公平的收益，並促進農村產業的持續經營；在治理面（G），以透明標示與一致性的資訊呈現，讓消費者能更安心地做出永續選擇。

此次計畫特別與深耕在地農業多年的 嘉農農產加工生產合作社（嘉農）合作。嘉農長期投入國產農業推廣、契作協調與農產加工，透過協助整合農民端與需求端，成為銜接產地與市場的重要橋梁。在此次專區推動中，嘉農負責協調原料供應、品質控管與農民溝通，使通路端得以穩定取得優質的國產雜糧，也讓農民能更專注於提升作物品質，共同建立更完善的永續供應鏈。

嘉農表示，過去多年透過食農教育、市集推廣與產品開發，持續讓國產雜糧被更多消費者看見。而此次與聖德科斯的合作，是地產地銷與ESG實踐的重要里程碑。藉由通路端的明確標示與專區建置，消費者可透過更直覺的購買行為支持在地農業，讓每一次選購都成為守護土地、支持農民與推動永續的具體行動。

聖德科斯強調，未來將持續深化與嘉農及其他產地單位的合作，並投入更多資源於永續通路的建置與推廣。期待透過通路力量，讓國產雜糧在市場中占有更穩定的位置，共同推動台灣農業走向更具韌性、透明且具永續價值的未來。

