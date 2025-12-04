聽新聞
嘉義火車站前地下道將改建成滯洪池強化防洪韌性 完工期曝
面對極端氣候導致短時強降雨頻繁，改善嘉義火車站前積淹水問題，市府將配合國土署進行的中山路及林森西路口人行道改善工程，利用明年完工封閉原有人行地下道的契機，同時啟動人行地下道改建滯洪池工程，預計工程經費2600萬元，明年2026年底完工，以最少的成本、發揮最大效益。
上午市議會審議工務處滯洪池預算，雖然有議員以效益不符為由不贊成，但多數議員認為，為改善極端氣候帶來淹水問題，支持預算，最終議會審議通過火車站前地下道改建成滯洪池預算。市府工務處指出，若錯過這次工程整體改善時機，未來火車站前積淹水問題要解決，再建置滯洪池時，將面臨重新打除人行道、廣場設施等，需花費更高經費、施工時間、交通影響成本及用地困難。
工務處表示，本案配合國土署進行的中山路及林森西路口人行道改善工程，以及鐵路高架化相關工程，由專業顧問公司歷時2年評估規劃，針對易積淹水地區及相關潛勢進行綜合考量，確認有建置需求及效益，因此爭取115年預算展開工程設計及施工。
依目前初步規畫，改建後的滯洪池蓄水量可達1700立方公尺，其中北段約可蓄水1400立方公尺，南段約300立方公尺。以中央氣象署豪雨標準（24小時降雨350毫米、1小時降雨強度74毫米）進行模擬測試結果顯示，滯洪池可有效降低西門街往南CK16支線雨水下水道洪峰流量約每秒0.26立方公尺，使中山路（西榮街至林森西路）一帶不再出現積淹水現象。工務處強調，此工程不僅具備減災功能，也有助於提升城市整體防洪韌性。從時間與成本綜合考量，現在啟動建置將是最具效益、最節約成本的方案。
FB留言