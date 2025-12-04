雲林新增5處公路測速照相地點曝光 明年3月起執法

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉台61線西濱快速公路223k處麥寮段增設測速照相。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣警察局為守護用路人安全，最近施工建置5處新增固定式測速照相設備，並將於明年3月15日執法。

新建置的5處固定式測速照相設備地點和速限如下：土庫鎮158甲縣道14k+70m處(馬光國小後門)速限40公里、麥寮鄉台61線西濱快速公路223k處(麥寮段)速限90公里、西螺鎮雲24鄉道(西螺森活武樹園區前)速限50公里、四湖鄉160縣道6k+850m處(施湖村中山西路前)速限50公里、斗六市台3線公路247k+450m處(榴中派出所前)速限50公里。

雲林縣警局表示，新增的5處執法設備，展開3個月宣導期，將於明年3月15日起執法取締。提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰1200至2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰12000元至18000元。相關執法路口及取締種類也在雲林縣警察局網站公告資訊處提供各駕駛人參考，期能有效改善交通，減少交通事故發生。

西螺鎮雲24鄉道西螺森活武樹園區前增設測速照相。記者蔡維斌／翻攝
斗六市台3線公路247k+450m處的榴中派出所前增設測速照相。記者蔡維斌／翻攝
土庫鎮158甲縣道14k+70m處馬光國小後門增設測速照相。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉160縣道6k+850m處施湖村中山西路前增設測速照相。記者蔡維斌／翻攝
