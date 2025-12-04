雲林新增5處公路測速照相地點曝光 明年3月起執法

雲林縣警察局為守護用路人安全，最近施工建置5處新增固定式測速照相設備，並將於明年3月15日執法。

新建置的5處固定式測速照相設備地點和速限如下：土庫鎮158甲縣道14k+70m處(馬光國小後門)速限40公里、麥寮鄉台61線西濱快速公路223k處(麥寮段)速限90公里、西螺鎮雲24鄉道(西螺森活武樹園區前)速限50公里、四湖鄉160縣道6k+850m處(施湖村中山西路前)速限50公里、斗六市台3線公路247k+450m處(榴中派出所前)速限50公里。