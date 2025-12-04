快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

工期4年半！國8台南系統交流道路口改造動工 12月10日起部分封道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國8跨南133立體化施工封閉部分車道，交通動線改道示意圖。圖／交通局提供
國8跨南133立體化施工封閉部分車道，交通動線改道示意圖。圖／交通局提供

高速公路局辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，為降低當地交通衝擊，預計從12月10日起進行側車道排水及基礎工程，自市道178線與安吉路三段路口起依施工階段的期程，封閉外車道、機車道，交通局籲請用路人提早改道。

交通局表示，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」計畫總經費為29.76億元，工期約4年6個月，預計2030年完工通車，通車後藉由南133平交路口立體化，改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，期可讓南133路口平均停等由原80秒縮短為36秒(減少55%)，國道8號港口路段則無需停等號誌，並維持100公里時速，提供國道高速行旅服務。

交通局指出，全案施工將採三階段交維，第一階段為兩側平面側車道拓寬，施工期程自2025年10月至2027年8月；於前置工程準備階段後，預計於2025年12月10日起進場施工側車道排水及基樁工程，預計分為六工區施工，安吉路三段(市道178線至定順路)依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為二車道。

第二階段及第三階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國8主線進行高架化施工，工期為2027年8月至2030年2月，屆時將有新的交維措施。

台南市政府已請工程主辦單位於鄰近路口佈設改道牌面及加強交通維持警示設施，並請施工單位於鄰近重要路口增設交通指揮人員，引導用路人依交維設施指示通行，配合管制人員指揮提前改道行駛。

交通局的大台南智慧交通中心已完成鄰近重要路口號誌連線，及重要路口監視攝影機介接，以利即時掌握周邊交通狀況，並調整道路管制措施，減少道路壅塞情事。

，台南市交通局提醒用路人注意行車安全，並建議汽(機)車行駛替代動線如下：西向車輛建議路線：南134 、港口廟口、市道178 、安吉路；東向車輛建議路線：安吉路 、台19線、市道178、港口廟口、南134。

高速公路局辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」分三階段施工。圖／交通局提供
高速公路局辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」分三階段施工。圖／交通局提供
國8跨南133立體化施工封閉部分車道，交通動線改道示意圖。圖／交通局提供
國8跨南133立體化施工封閉部分車道，交通動線改道示意圖。圖／交通局提供

車道 台南 國道

延伸閱讀

打造「行人優先」城市 讓步行成為城市的日常風景

彰化流浪狗收容所四層樓改建 收容增至500隻！動物暫安置合法單位

中市年燒5.2億補助公車…卻脫班誤點頻傳 交通局回應了

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

相關新聞

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

嘉義市鐵路高架化原訂今年底完工，但隨工程進展，陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日治時期第一代轉車台，到最新出土舊車站體遺構...

工期4年半！國8台南系統交流道路口改造動工 12月10日起部分封道

高速公路局辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，為降低當地交通衝擊，預計從12月10日起進行側車...

以交通安全打造世代宜居城市 嘉市交通處長許啟明榮獲模範公務員　

嘉市府交通處長許啟明以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。中央與地...

嘉市旅遊塞車 策略顧問提3項SOP：把車丟外圍換2輪才是正解

嘉市觀光近年大爆發，觀光署統計1至9月旅遊人次突破2300萬，再創新高。文化路觀光夜市持續蟬聯全台最受歡迎夜市，吸引大量...

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

台南市後壁烏樹林暫置場風災廢棄物火勢在市府消防局與環保局連日全力處理下，市府宣布已於3日晚間11時30分時完全撲滅。

全台風景區首例！碳排量化評估 台南虎頭埤獲國際認證

台南虎頭埤風景區有全台第一水庫之稱，在市府觀旅局努力下成為全台首例取得碳註銷證明的風景區，能計算出遊客進入園區一天造成的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。