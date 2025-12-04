工期4年半！國8台南系統交流道路口改造動工 12月10日起部分封道

高速公路局辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，為降低當地交通衝擊，預計從12月10日起進行側車道排水及基礎工程，自市道178線與安吉路三段路口起依施工階段的期程，封閉外車道、機車道，交通局籲請用路人提早改道。

交通局表示，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」計畫總經費為29.76億元，工期約4年6個月，預計2030年完工通車，通車後藉由南133平交路口立體化，改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，期可讓南133路口平均停等由原80秒縮短為36秒(減少55%)，國道8號港口路段則無需停等號誌，並維持100公里時速，提供國道高速行旅服務。

交通局指出，全案施工將採三階段交維，第一階段為兩側平面側車道拓寬，施工期程自2025年10月至2027年8月；於前置工程準備階段後，預計於2025年12月10日起進場施工側車道排水及基樁工程，預計分為六工區施工，安吉路三段(市道178線至定順路)依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為二車道。

第二階段及第三階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國8主線進行高架化施工，工期為2027年8月至2030年2月，屆時將有新的交維措施。

台南市政府已請工程主辦單位於鄰近路口佈設改道牌面及加強交通維持警示設施，並請施工單位於鄰近重要路口增設交通指揮人員，引導用路人依交維設施指示通行，配合管制人員指揮提前改道行駛。

交通局的大台南智慧交通中心已完成鄰近重要路口號誌連線，及重要路口監視攝影機介接，以利即時掌握周邊交通狀況，並調整道路管制措施，減少道路壅塞情事。