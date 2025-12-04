快訊

以交通安全打造世代宜居城市 嘉市交通處長許啟明榮獲模範公務員　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府交通處長許啟明（右）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處長許啟明（右）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供

嘉市府交通處長許啟明以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。中央與地方共36人獲選。許啟明表示，榮耀屬於市府團隊，感謝市長信任支持，將持續以「交通安全永續、世代宜居」為願景，帶領團隊持續前進。

市長黃敏惠稱揚許啟明長年投入公共運輸發展，是嘉義城市轉型重要推手，尤其在高鐵聯外輕軌推動、層級式大眾運輸完善等重大建設展現專業與執行力，使市民交通便利度大幅提升，獲獎實至名歸。

許啟明112年上任，提升嘉市公共運輸量能。市區電動公車年運量近7年成長77倍，嘉市成為全國第1個達成百分百全低底盤電動公車城市，並於2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇獲頒2024績優城市。幸福巴士以9人座通用無障礙車輛深入巷弄補足公車服務缺口，持續調整路線提升實用性；YouBike 2.0佈建交通節點、校園、機關與觀光景點，周轉率每車達4.2次以上，為非六都第1名，成為市民短程通勤重要選擇。

交通安全推動年度A1、A2事故減量計畫，擴大納編11局處、75項工作，以KPI強化執行。交通部今年公布113年道路交通安全考評結果，嘉市7項單項評比奪4項，包括交通工程組、交通執法組與緊急醫療救護組均獲第三組第1名，交通安全宣導組則獲第2名。

針對市區長期停車壓力，他帶領團隊推動興建5處路外立體停車場，逐步改善停車供需。其中嘉北國小與義昌公園地下停車場在今年城市工程品質金質獎同時奪得「金質獎」與「結構安全性能金優獎」。另，許啟明持續推進「三橫三縱三環」新路網規劃、積極爭取高鐵聯外嘉義輕軌，配合鐵路高架化工程，期望為大嘉義未來產業與生活圈打造更完整交通骨幹。

嘉市府交通處長許啟明（中）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處長許啟明（中）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處長許啟明（右三）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處長許啟明（右三）以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖／嘉市府提供

