以交通安全打造世代宜居城市 嘉市交通處長許啟明榮獲模範公務員　

嘉市府交通處長許啟明以推動交通安全與大眾運輸升級亮眼成績，榮獲行政院模範公務人員，昨天由行政院長卓榮泰頒獎表揚。中央與地方共36人獲選。許啟明表示，榮耀屬於市府團隊，感謝市長信任支持，將持續以「交通安全永續、世代宜居」為願景，帶領團隊持續前進。

市長黃敏惠稱揚許啟明長年投入公共運輸發展，是嘉義城市轉型重要推手，尤其在高鐵聯外輕軌推動、層級式大眾運輸完善等重大建設展現專業與執行力，使市民交通便利度大幅提升，獲獎實至名歸。

許啟明112年上任，提升嘉市公共運輸量能。市區電動公車年運量近7年成長77倍，嘉市成為全國第1個達成百分百全低底盤電動公車城市，並於2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇獲頒2024績優城市。幸福巴士以9人座通用無障礙車輛深入巷弄補足公車服務缺口，持續調整路線提升實用性；YouBike 2.0佈建交通節點、校園、機關與觀光景點，周轉率每車達4.2次以上，為非六都第1名，成為市民短程通勤重要選擇。

交通安全推動年度A1、A2事故減量計畫，擴大納編11局處、75項工作，以KPI強化執行。交通部今年公布113年道路交通安全考評結果，嘉市7項單項評比奪4項，包括交通工程組、交通執法組與緊急醫療救護組均獲第三組第1名，交通安全宣導組則獲第2名。