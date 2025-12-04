嘉市旅遊塞車 策略顧問提3項SOP：把車丟外圍換2輪才是正解

嘉市觀光近年大爆發，觀光署統計1至9月旅遊人次突破2300萬，再創新高。文化路觀光夜市持續蟬聯全台最受歡迎夜市，吸引大量遊客湧入，也讓假日的嘉義市區不時呈現車潮壅塞、停車難，不少外地旅客抱怨「塞到懷疑人生」，在地居民更坦言假日不敢進市區。

針對假日「遊客多、車更多」難題，知名策略顧問、大管仲策略創辦人李建勳臉書發布「「顧問SOP」嘉市觀光推廣第二彈」，以旅客常見塞車痛點切入，提出「交通、美食、動線」3大SOP，引發民眾熱烈討論。

他直言，最大問題不是嘉義不好玩，而是遊客「用汽車思維玩1個天生拒絕汽車的城市」。嘉市人口密度高、道路窄、老店集中，結構上「不適合汽車」，要改善旅遊體驗，首要是「改變移動方式」。

交通SOP：外圍停車、改騎2輪 YouBike電輔車是神兵利器，建議遊客停止把導航設在文化路夜市、噴水圓環等核心區，而是推廣「P+R」模式，把車停外圍轉運點，如嘉義火車站後站、舊監獄停車場、市府南側等，再改騎YouBi e 2.0E進城。

他強調，嘉市全面導入電輔車，能省力、免找車位，「把汽車換成電輔車，體驗感從0分變100分」。他提出「風格電動機車」構想，建議與在地車行合作，引進Gogoro或復古Vespa等車款，讓「移動工具變成遊憩體驗」，提升旅遊趣味。

美食SOP：不排隊名店，改吃在地人清單，嘉義名店排隊常見，但他認為這是「資訊不對稱造成的災難」。建議市府與業者合作推出「嘉義人不排隊指南」，每家排隊名店對應3家步行5分鐘內的同等美味店家，分散人流。鼓勵推動「外帶野餐文化」，如火雞肉飯配飲料到嘉義公園、森林之歌、北香湖公園享用，既省時間也讓公園更活絡。

動線SOP：避開大馬路，走巷弄嘉義，他指出嘉義大路人行道不友善，但後巷如成仁街、中正路、興中街等更具特色，建議打造「木都迷宮」巷弄路線，讓遊客避開車流、享受老屋與小店風景。另建議推廣「夜間散策」與導覽活動，避開熱島效應，把旅遊時間從白天轉移至舒適傍晚夜晚。李建勳強調，嘉義的觀光問題是「分配問題」而非資源不足，透過移動方式、店家選擇與動線調整，「換個速度，遊客會愛上這座剛剛好的城市」。貼文獲網友認同直呼「完全正確」。