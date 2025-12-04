聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」
嘉義市鐵路高架化原訂今年底完工，但隨工程進展，陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日治時期第一代轉車台，到最新出土舊車站體遺構，加上水上車輛基地用地取得不順與物料上漲，完工時程延至2029年底。目前在嘉義高架車站工區，除先前發現興建於1908年台灣鐵路第一代轉車台外，近期又挖出舊車站體遺構。依文化局文資委員評估，該批遺構價值不若第一代轉車台，因此採「移地保存」模式。
施工廠商進行測繪與3D掃描，現地清理。民眾在嘉義車站往後站天橋上，即可俯視出土平台，近距離觀察遺構樣貌及施工團隊處理文資，成為難得的「考古教室」。儘管工期拉長，但文資與工程並行現場展示，使嘉義車站工地意外成為「半開放式博物館」。民眾得以見證百年鐵道層層堆疊歷史痕跡，讓高架化工程增添文化深度。
鐵道局中區分局表示，11月18日文化局現勘確認，主體工程範圍外的遺構若影響高架施工，一律「移地保存」。主體範圍內出土的磚造遺構：已要求廠商完成清理、測繪，後續文化局開會決定保存方式。
文化局說，文資處理3項方案進行，現地保留：具高度文資價值且可融入工程者。移地保存：與施工衝突仍具保存意義者，測繪紀錄後繼續施工，無文資價值者讓工程推進。最具代表性第一代轉車台，因出土完整、文資價值高，鐵道局調整設計，未來將把新站與轉車台並置，讓旅客同時欣賞新舊鐵道設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言