嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

嘉義市鐵路高架化原訂今年底完工，但隨工程進展，陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日治時期第一代轉車台，到最新出土舊車站體遺構，加上水上車輛基地用地取得不順與物料上漲，完工時程延至2029年底。目前在嘉義高架車站工區，除先前發現興建於1908年台灣鐵路第一代轉車台外，近期又挖出舊車站體遺構。依文化局文資委員評估，該批遺構價值不若第一代轉車台，因此採「移地保存」模式。

施工廠商進行測繪與3D掃描，現地清理。民眾在嘉義車站往後站天橋上，即可俯視出土平台，近距離觀察遺構樣貌及施工團隊處理文資，成為難得的「考古教室」。儘管工期拉長，但文資與工程並行現場展示，使嘉義車站工地意外成為「半開放式博物館」。民眾得以見證百年鐵道層層堆疊歷史痕跡，讓高架化工程增添文化深度。

鐵道局中區分局表示，11月18日文化局現勘確認，主體工程範圍外的遺構若影響高架施工，一律「移地保存」。主體範圍內出土的磚造遺構：已要求廠商完成清理、測繪，後續文化局開會決定保存方式。