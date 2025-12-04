快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構，民眾在嘉義車站往後站天橋上，可近距離觀察遺構樣貌及施工團隊如何處理文資，成為難得的「考古教室」。記者魯永明／攝影
嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構，民眾在嘉義車站往後站天橋上，可近距離觀察遺構樣貌及施工團隊如何處理文資，成為難得的「考古教室」。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化原訂今年底完工，但隨工程進展，陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日治時期第一代轉車台，到最新出土舊車站體遺構，加上水上車輛基地用地取得不順與物料上漲，完工時程延至2029年底。目前在嘉義高架車站工區，除先前發現興建於1908年台灣鐵路第一代轉車台外，近期又挖出舊車站體遺構。依文化局文資委員評估，該批遺構價值不若第一代轉車台，因此採「移地保存」模式。

施工廠商進行測繪與3D掃描，現地清理。民眾在嘉義車站往後站天橋上，即可俯視出土平台，近距離觀察遺構樣貌及施工團隊處理文資，成為難得的「考古教室」。儘管工期拉長，但文資與工程並行現場展示，使嘉義車站工地意外成為「半開放式博物館」。民眾得以見證百年鐵道層層堆疊歷史痕跡，讓高架化工程增添文化深度。

鐵道局中區分局表示，11月18日文化局現勘確認，主體工程範圍外的遺構若影響高架施工，一律「移地保存」。主體範圍內出土的磚造遺構：已要求廠商完成清理、測繪，後續文化局開會決定保存方式。

文化局說，文資處理3項方案進行，現地保留：具高度文資價值且可融入工程者。移地保存：與施工衝突仍具保存意義者，測繪紀錄後繼續施工，無文資價值者讓工程推進。最具代表性第一代轉車台，因出土完整、文資價值高，鐵道局調整設計，未來將把新站與轉車台並置，讓旅客同時欣賞新舊鐵道設施。

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構，施工廠商進行測繪與3D掃描，現地進行清理。記者魯永明／攝影
嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構，施工廠商進行測繪與3D掃描，現地進行清理。記者魯永明／攝影

文化局 嘉義 鐵道

延伸閱讀

宜蘭頭城建築工地挖到大木件疑似古船？縣政府將邀考古專家現勘

黃敏惠率隊視察320+1城市博覽會展館 永續願景館亮相搶先開箱

奈良美智嘉義特展門票秒殺 點名在嘉拍攝影片「大濛」掀熱潮　

影／台南工地傳火警「大量濃煙竄天」 6樓電梯內救出1受困婦人

相關新聞

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

嘉義市鐵路高架化原訂今年底完工，但隨工程進展，陸續挖出歷史遺構，從先人遺骸、日治時期第一代轉車台，到最新出土舊車站體遺構...

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

台南市後壁烏樹林暫置場風災廢棄物火勢在市府消防局與環保局連日全力處理下，市府宣布已於3日晚間11時30分時完全撲滅。

嘉市旅遊塞車 策略顧問提3項SOP：把車丟外圍換2輪才是正解

嘉市觀光近年大爆發，觀光署統計1至9月旅遊人次突破2300萬，再創新高。文化路觀光夜市持續蟬聯全台最受歡迎夜市，吸引大量...

全台風景區首例！碳排量化評估 台南虎頭埤獲國際認證

台南虎頭埤風景區有全台第一水庫之稱，在市府觀旅局努力下成為全台首例取得碳註銷證明的風景區，能計算出遊客進入園區一天造成的...

台南3遊程 攻低碳員旅市場

低碳旅遊創造商機，台南市政府昨發表3條低碳遊程，都取得「碳註銷」的國際黃金標準（Gold Standard）認證，每人參...

今年已2起溺斃 嘉義青雲瀑布將設安全護欄

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布今年接連傳出兩起溺斃事件，地方直言部分區域溪水過深，不知情遊客跳入容易發生意外，盼盡快提升安全性；林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。