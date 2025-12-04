台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

台南市後壁烏樹林暫置場風災廢棄物火勢在市府消防局與環保局連日全力處理下，市府宣布已於3日晚間11時30分時完全撲滅。

南市府消防局表示，本次火場量體龐大、內部蓄熱深層，需要透過分層剝除、翻動並同步灌救降溫等方式逐步處理，歷經多日作業後，火勢已完全撲滅，並持續以熱點監測及巡查方式控管，確保不再復燃。

環保局表示，後續將以公開透明方式持續公布暫置場復原與清運進度 ，確保烏樹林暫置場後續管理更加完善 。

為向市民說明火後復原、清運規畫與後續管理強化措施，市府將於4日上午召開記者會，說明最新進度。

【中央社台南4日電】

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上大火，撲滅火勢後悶燒不止，台南市政府持續翻動澆灌，昨晚11時30分完全撲滅，預定今天上午說明。

台南市政府今天指出，烏樹林暫置場因火場量體龐大，內部蓄熱深層，市府透過分層剝除翻動、同步灌救降溫等，昨晚11時30分完全撲滅，後續將以熱點監測及巡查控管，確保不再復燃。

市府表示，未來將以公開透明方式持續公布暫置場復原與清運進度，確保管理更完善。市府今天上午也將說明火後復原、清運規劃及後續管理強化措施。

烏樹林暫置場主要堆置7月風災廢棄物，11月21日晚上卻發生大火，台南市消防局灌救約14小時後撲滅，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，雖無人傷亡，火場卻持續悶燒，環境部長彭啓明29日視察現場。

彭啓明當時說，災後復原處理沒有特別分類，只會一直堆置，政府團隊將研究如何處理災害廢棄物，3個月內將提出處理方法，考慮土地、面積、高度及分類，以新思維提出新方案。