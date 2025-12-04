聽新聞
0:00 / 0:00

台南烏樹林火災連燒13天 拚今午前撲滅

聯合報／ 記者吳淑玲李柏澔／連線報導
台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區大火遲未撲滅，行政院長卓榮泰已下令要求最遲今天中午前全面撲滅。圖／台南市環保局提供
台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區大火遲未撲滅，行政院長卓榮泰已下令要求最遲今天中午前全面撲滅。圖／台南市環保局提供

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今未熄滅，引爆民怨，台南市環保局長許仁澤昨說，行政院長卓榮泰要求最遲今中午前全面撲滅，會全力達成。消防人員與挖土機司機24小時日夜救火下，堆積物已被翻整至幾乎攤平，處於徹底撲滅煙源的最後階段。

這場大火至昨天已連燒13天，地方民眾與多個環保團體開記者會，要求相關單位釐清真相及究責，並嚴禁廢棄物再進場，明年2月前清除所有廢棄物。

烏樹林堆置的是丹娜絲風災後家戶清出的垃圾，陳情青農張令騰說，早在7月，附近住戶就已多次反映臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道等問題，如今一場大火燒掉逾半的堆置量，凸顯整體管理失當，要求即刻停止廢棄物進場。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，台南市環保局應負起管理不當責任，並調查公布失火原因，賠償農民農作物災損及居民健康影響，並進行農地土壤汙染分析等。

國防部海軍司令部參謀倪宸緯承諾，會發文環保局要求不再運入垃圾，2月底前完成清運。

環保局表示，連日投入人力、機具，持續以挖土機、水車及消防水線開挖、灑水降溫與移置，日前以抽水機從圍堰底層引水降溫方式奏效，最快今天中午完成滅火及攤平。

許仁澤說，卓榮泰在日前行政院會下令要求最遲今天中午全面撲滅，廠商挖土機24小時日夜趕工，已操壞3輛，有1輛甚至連引擎都燒掉，至於民眾希望提前明年3月前清除廢棄物，也會全力以赴。

民眾反映台南市區近期出現異味，許仁澤說，前幾天深夜確實從台南北部一路到南部都有人反映聞到異味，但尚未查出明確汙染源。至於有民眾懷疑異味可能來自後壁暫置區大火，許說，挖掘與灌水過程可能短暫產生味道，已在下風處設置多個監測點，監控空氣品質，一旦接獲民眾反映，會立即增設監測點並追查可能汙染來源。

廢棄物 卓榮泰 陳椒華 空氣品質 丹娜絲 火災

延伸閱讀

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

聽奧／代表團勇奪13面獎牌返國 卓榮泰：你們怎麼可以那麼感動人

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

相關新聞

台南烏樹林風災廢棄物大火延燒13天 市府宣布完全撲滅

台南市後壁烏樹林暫置場風災廢棄物火勢在市府消防局與環保局連日全力處理下，市府宣布已於3日晚間11時30分時完全撲滅。

全台風景區首例！碳排量化評估 台南虎頭埤獲國際認證

台南虎頭埤風景區有全台第一水庫之稱，在市府觀旅局努力下成為全台首例取得碳註銷證明的風景區，能計算出遊客進入園區一天造成的...

台南3遊程 攻低碳員旅市場

低碳旅遊創造商機，台南市政府昨發表3條低碳遊程，都取得「碳註銷」的國際黃金標準（Gold Standard）認證，每人參...

今年已2起溺斃 嘉義青雲瀑布將設安全護欄

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布今年接連傳出兩起溺斃事件，地方直言部分區域溪水過深，不知情遊客跳入容易發生意外，盼盡快提升安全性；林...

表揚52家企業！黃偉哲：台南迎重大投資 產業發展升溫

台南市府晚間在大員皇冠假日酒店舉行「投資台南企業表揚」活動，市長黃偉哲出席頒獎，向投資台南的企業致意。他表示，市府長期以...

影／麻豆警破全台唯一「卯兔星君」神尊竊案 南市副秘書長繪神像致贈

台南下營九龍太子宮神像「卯兔星君」日前遭竊，由於全台僅此一尊，十分珍貴；轄區麻豆警分局經比對監視器，研判嫌犯動線跨縣市追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。