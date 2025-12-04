台南烏樹林火災連燒13天 拚今午前撲滅

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今未熄滅，引爆民怨，台南市環保局長許仁澤昨說，行政院長卓榮泰要求最遲今中午前全面撲滅，會全力達成。消防人員與挖土機司機24小時日夜救火下，堆積物已被翻整至幾乎攤平，處於徹底撲滅煙源的最後階段。

這場大火至昨天已連燒13天，地方民眾與多個環保團體開記者會，要求相關單位釐清真相及究責，並嚴禁廢棄物再進場，明年2月前清除所有廢棄物。

烏樹林堆置的是丹娜絲風災後家戶清出的垃圾，陳情青農張令騰說，早在7月，附近住戶就已多次反映臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道等問題，如今一場大火燒掉逾半的堆置量，凸顯整體管理失當，要求即刻停止廢棄物進場。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，台南市環保局應負起管理不當責任，並調查公布失火原因，賠償農民農作物災損及居民健康影響，並進行農地土壤汙染分析等。

國防部海軍司令部參謀倪宸緯承諾，會發文環保局要求不再運入垃圾，2月底前完成清運。

環保局表示，連日投入人力、機具，持續以挖土機、水車及消防水線開挖、灑水降溫與移置，日前以抽水機從圍堰底層引水降溫方式奏效，最快今天中午完成滅火及攤平。

許仁澤說，卓榮泰在日前行政院會下令要求最遲今天中午全面撲滅，廠商挖土機24小時日夜趕工，已操壞3輛，有1輛甚至連引擎都燒掉，至於民眾希望提前明年3月前清除廢棄物，也會全力以赴。

民眾反映台南市區近期出現異味，許仁澤說，前幾天深夜確實從台南北部一路到南部都有人反映聞到異味，但尚未查出明確汙染源。至於有民眾懷疑異味可能來自後壁暫置區大火，許說，挖掘與灌水過程可能短暫產生味道，已在下風處設置多個監測點，監控空氣品質，一旦接獲民眾反映，會立即增設監測點並追查可能汙染來源。