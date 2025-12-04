聽新聞
0:00 / 0:00

今年已2起溺斃 嘉義青雲瀑布將設安全護欄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大埔鄉青雲瀑布傳出多起溺斃意外，地方盼提升安全。圖為先前溺水意外救援情形。圖／嘉縣消防局提供
嘉義縣大埔鄉青雲瀑布傳出多起溺斃意外，地方盼提升安全。圖為先前溺水意外救援情形。圖／嘉縣消防局提供

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布今年接連傳出兩起溺斃事件，地方直言部分區域溪水過深，不知情遊客跳入容易發生意外，盼盡快提升安全性；林保署嘉義分署、觀光署西拉雅國家風景區管理處等會勘，決議建置實體安全護欄，後續擬推動觀瀑平台與步道的可行性評估。

青雲瀑布位於大埔鄉觸口村，是省道台3線著名景點，從大埔拱橋旁依循茶山指標前行500公尺即可抵達，然而劉姓男子5月前往野餐、戲水，不幸溺斃，10月再傳出葉姓男子疑為撿拖鞋，不慎滑落溪谷溺水，近3小時後尋獲，送醫不治。

大埔鄉民代表陳癸全說，青雲瀑布位於曾文水庫上游曾文溪支流角坑溪，風景漂亮吸引遊客遊玩，但部分區域溪水過深，遊客不知情誤闖易發生意外，希望不要再出人命。

立委王育敏辦公室邀地方人士聯合會勘，林保署嘉義分署表示，護欄設置位置涉及林保署土地，在符合相關法令規範前提下同意授權土地使用；西拉雅國家風景區管理處指出，土地獲授權後，盡速啟動安全護欄設計與施作工程；考量就近管理維護因素，大埔鄉民代表會主席簡麗霞率領多名代表當場討論，一致認同未來可由大埔鄉公所負責護欄維護管理。王育敏辦公室主任何博倫說，後續擬再推動觀瀑平台與步道的可行性評估，讓青雲瀑布觀光價值永續發展。

嘉義 曾文水庫 觀光署 觀光

延伸閱讀

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 國民黨：藍白3參選人有整合共識

嘉義青雲瀑布屢傳溺斃意外 先設安全護欄…推2階段改善

化妝品摻蘇丹紅…立委質疑未從源頭把關 食藥署：將實施原料精準查驗

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

相關新聞

影／麻豆警破全台唯一「卯兔星君」神尊竊案 南市副秘書長繪神像致贈

台南下營九龍太子宮神像「卯兔星君」日前遭竊，由於全台僅此一尊，十分珍貴；轄區麻豆警分局經比對監視器，研判嫌犯動線跨縣市追...

台南烏樹林火災連燒13天 拚今午前撲滅

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今未熄滅，引爆民怨，台南市環保局長許仁澤昨說，行政院長卓榮泰要求最遲今...

全台風景區首例！碳排量化評估 台南虎頭埤獲國際認證

台南虎頭埤風景區有全台第一水庫之稱，在市府觀旅局努力下成為全台首例取得碳註銷證明的風景區，能計算出遊客進入園區一天造成的...

台南3遊程 攻低碳員旅市場

低碳旅遊創造商機，台南市政府昨發表3條低碳遊程，都取得「碳註銷」的國際黃金標準（Gold Standard）認證，每人參...

今年已2起溺斃 嘉義青雲瀑布將設安全護欄

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布今年接連傳出兩起溺斃事件，地方直言部分區域溪水過深，不知情遊客跳入容易發生意外，盼盡快提升安全性；林...

表揚52家企業！黃偉哲：台南迎重大投資 產業發展升溫

台南市府晚間在大員皇冠假日酒店舉行「投資台南企業表揚」活動，市長黃偉哲出席頒獎，向投資台南的企業致意。他表示，市府長期以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。