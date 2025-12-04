今年已2起溺斃 嘉義青雲瀑布將設安全護欄

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布今年接連傳出兩起溺斃事件，地方直言部分區域溪水過深，不知情遊客跳入容易發生意外，盼盡快提升安全性；林保署嘉義分署、觀光署西拉雅國家風景區管理處等會勘，決議建置實體安全護欄，後續擬推動觀瀑平台與步道的可行性評估。

青雲瀑布位於大埔鄉觸口村，是省道台3線著名景點，從大埔拱橋旁依循茶山指標前行500公尺即可抵達，然而劉姓男子5月前往野餐、戲水，不幸溺斃，10月再傳出葉姓男子疑為撿拖鞋，不慎滑落溪谷溺水，近3小時後尋獲，送醫不治。

大埔鄉民代表陳癸全說，青雲瀑布位於曾文水庫上游曾文溪支流角坑溪，風景漂亮吸引遊客遊玩，但部分區域溪水過深，遊客不知情誤闖易發生意外，希望不要再出人命。

立委王育敏辦公室邀地方人士聯合會勘，林保署嘉義分署表示，護欄設置位置涉及林保署土地，在符合相關法令規範前提下同意授權土地使用；西拉雅國家風景區管理處指出，土地獲授權後，盡速啟動安全護欄設計與施作工程；考量就近管理維護因素，大埔鄉民代表會主席簡麗霞率領多名代表當場討論，一致認同未來可由大埔鄉公所負責護欄維護管理。王育敏辦公室主任何博倫說，後續擬再推動觀瀑平台與步道的可行性評估，讓青雲瀑布觀光價值永續發展。