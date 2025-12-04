全台風景區首例！碳排量化評估 台南虎頭埤獲國際認證

台南虎頭埤風景區有全台第一水庫之稱，在市府觀旅局努力下成為全台首例取得碳註銷證明的風景區，能計算出遊客進入園區一天造成的碳排量，關鍵在於場域能封閉管理，以及業者配合；觀光業界認為，建立標準化低碳行程，讓大公司更便於減碳。

南市觀旅局長林國華說明，低碳旅遊有明確標準可量化評估，遊客進入虎頭埤時，無論散步，或使用運具包括騎腳踏車、開車，搭腳踏船、電動太陽能船都在評估範圍內，園區生態、樹木密度、飲食來源等也都有固定參數，就能得出旅客一天在園區活動所造成的碳排量，公式明確且可追溯。

林國華說，要推動低碳旅遊，第一要件是場域須能封閉管理，再者是業者要完全配合，虎頭埤是市府管理的景點，需調整的措施能立即執行，但涉及旅宿或餐飲業者，例如有旅館長期向固定盤商採購豬肉，若要改用在地食材，要重新談約，過程繁瑣，此次業者看重與市府配合的永續旅遊長期效益，同意解約調整。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，明年歐盟就要求交碳關稅，大企業面臨減碳壓力，特別是在「範疇三（組織行為）」的碳排放報告最難填寫，機關的組織行為做了哪些減碳，如員工差旅、商業活動、商務旅遊等行為，台灣很少企業願意花費額外成本聘請專家團隊輔導員工旅遊的低碳計算與認證。

李奇嶽說，先建立標準化行程非常重要，例如新加坡辦論壇活動也會計算全程碳排放並抵消，台灣雖起步較晚，期望更多城市跟進台南推動低碳旅遊。