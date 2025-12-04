聽新聞
台南3遊程 攻低碳員旅市場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府昨發表3條低碳旅遊遊程，且虎頭埤風景區更是全台第一個完成景區碳盤查、並取得碳註銷證明的場域。記者吳淑玲／攝影
台南市政府昨發表3條低碳旅遊遊程，且虎頭埤風景區更是全台第一個完成景區碳盤查、並取得碳註銷證明的場域。記者吳淑玲／攝影

低碳旅遊創造商機，台南市政府昨發表3條低碳遊程，都取得「碳註銷」的國際黃金標準（Gold Standard）認證，每人參加可減少60多公斤碳排，另，虎頭埤風景區更成為全台第一個完成景區碳盤查、並取得碳註銷證明的場域，可望吸引大企業員旅。

碳註銷為利用購買碳權或其他減排措施，來抵銷無法避免的碳排放。觀旅局長林國華說，500大企業及數千家上市櫃公司均被要求提交永續報告書，依法須減碳、找到可註銷碳權的方式，常見從原料、製程來達成，現今例如台積電等大企業員工旅遊團，也開始選擇能註銷碳權的遊程，所以低碳旅遊真正需求來自企業。

此次推出的3條低碳遊程，分別為「台南古蹟、十股文創2日遊」以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵台灣好行組合，每人減量65.3公斤碳排，比自駕減少40%；「虎頭埤、大坑、新化2日遊」結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，每人減量65.49公斤碳排、約46%；「全台唯一泥漿浴、永續好社區菁寮無米樂2日遊」減少66.1公斤碳排、約43%。另，虎頭埤風景區取得碳註銷證明，計算顯示，每名旅客造訪，僅產生約0.3公斤碳排。

觀旅局表示，遊程是由台灣觀光創新協會輔導業者進行遊程規畫與碳足跡計算，再由台北城市科大永續觀光研究中心查核，最後委由禾豐碳中和公司購買國際黃金標準碳權來完成註銷。

市長黃偉哲說，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內選擇碳排最低方式。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，明年歐盟碳交易制度上路，大企業面臨減碳壓力，地方政府先建立標準化行程非常重要，企業可直接參加，獲得低碳抵消證明，省去自行規畫與計算的成本，台南是領先全台的作法。

