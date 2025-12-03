快訊

表揚52家企業！黃偉哲：台南迎重大投資 產業發展升溫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供

台南市府晚間在大員皇冠假日酒店舉行「投資台南企業表揚」活動，市長黃偉哲出席頒獎，向投資台南的企業致意。他表示，市府長期以支持產業為核心，這次特別針對列管重大投資案、國際大廠，以及持續加碼投資的在地企業進行表揚，感謝企業陪著城市一起成長，也恭賀提前布局台南、搶得產業先機的企業。

市府此次共頒發「投資台南 卓越領航獎」11家及「深耕台南 產業共榮獎」41家，名單包括荏原精密、聯詠、緯創、群聯、AMD、美光、高美可等。

黃偉哲表示，招商引資不只是推動經濟成長的關鍵動力，更是打造市民美好生活的重要基礎，近期台積電準備再到台南設廠的相關訊息，也十分令人振奮。

為了讓企業能在投資流程上更為順暢，台南透過每月的投資會報整合跨局處資源，加速各類型案件順利落實投資，讓企業在台南布局能更順利、更有效率，他感謝企業夥伴與城市共同前行，希望能吸引更多企業加速布局台南，共同打造更加繁榮、具競爭力的城市。

經發局長張婷媛說明，近年來許多優質企業持續加碼投資，從研發、擴增產線到營運據點設立，展現對台南產業環境的信任，也推動城市在全球產業競爭中持續發展。每一家投資企業都是推動城市成長的重要力量，希冀藉由本次活動讓投資台南企業感受市府團隊的用心與重視，也透過交流，創造各企業間互動及未來的合作商機，也期盼引領更多優質企業擴大投資、共同打造更具韌性的產業環境，持續帶動地方經濟成長與產業升級，也提供更多高技能與高薪的就業選擇。

獲市府表揚的企業中，多家已成功落實在台南的重大投資，包括AMD研發中心、貿聯國際台南廠、東京威力科創營運中心等，且美商記憶體廠美光科技亦持續擴展營運據點，並扎根台南；在商業設施部分，誠品生活、新光三越台南小北門店等也相繼進駐，為城市生活機能與消費環境注入新活力。此外，三井 OUTLET PARK 台南二期預計於115年第一季試營運，未來將進一步放大商業集聚效益，帶動周邊服務業與觀光人潮成長。

另一方面，多家深耕台南的企業亦擴大投資，包括聲寶、啟賦科技、慶洲、南帝精密、昭盈交通等，用具體落實投資成果展現對台南投資環境與產業發展的高度信心。

台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供
台南市政府今天表揚投資台南的企業與國際大廠。圖／台南市政府提供

台南 對台 黃偉哲

