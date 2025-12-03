影／麻豆警破全台唯一「卯兔星君」神尊竊案 南市副秘書長繪神像致贈

台南下營九龍太子宮神像「卯兔星君」日前遭竊，由於全台僅此一尊，十分珍貴；轄區麻豆警分局經比對監視器，研判嫌犯動線跨縣市追緝，在高雄與台中拘捕3名竊嫌，尋回失竊神像金身，市府副秘書長徐健麟今前往分局，致贈親手繪製的「卯兔星君」水墨畫與加菜金。

「卯兔星君」神像由人間國寶雕刻大師陳啟村雕刻而成，市價約600萬，該神尊不僅具有宗教信仰，更擁有文化藝術價值；上月14日遭3名竊賊偷走，警方獲報組成專案小組，上月25日逮獲3名涉案人，順利找回「卯兔星君」神尊，廟方人員開心高喊「總算找到祢了！」

徐健麟表示，此次遭竊的「卯兔星君」，全台僅此一尊，供奉九龍太子宮已27年；神像遭竊不僅是宗教文物失落，更牽動地方信仰與民心，他感謝麻豆分局連日不眠不休投入偵查，使神像平安歸位，重新接受信眾香火供奉，讓地方民眾安心。

徐健麟今天代表市府前往麻豆分局感謝辦案員警迅速破案的努力，除致贈加菜金加油打氣，也親手繪製「卯兔星君」水墨畫送給分局作為破案紀念，畫上題詩「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」

師承水墨大師王海峰的徐健麟指出，此次特別參考被盜原作，即由文化部授予「人間國寶」頭銜的木雕大師陳啟村於1999年雕製的神像原貌，以水墨技法細膩呈現神韻，以4天時間完成「卯兔星君」畫像創作，贈予警方，代表市府感謝警方迅速破案的努力。

得知「卯兔星君」神像尋回後，陳啟村相當開心，今天也出席贈畫儀式；他在警方找回神像時說，自己剛好屬兔，年少時特地雕刻這尊「卯兔星君」，因此該神像對自己有特別的意義，經檢視找回的神像，雖椅背遭鋸、帽冠掉落，幸神尊主體完好，屬可修復範圍。