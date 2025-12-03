評估草嶺潭堰塞湖潛在風險 預計115年啟動計畫
雲林縣府今天舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議，第四河川分署說，中央已核定經費，將展開為期2年計畫，包括設置水位計等設備，並重新評估堰塞湖潰決淹水範圍，強化防災整備。
雲林縣政府今天在縣府會議中心召開「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」，由雲林縣長張麗善主持，並邀集南投縣府團隊、經濟部水利署第四河川分署等單位共同參與，研商堰塞湖災害整體應變策略及任務分工。
張麗善表示，草嶺地區過去百年間已有5次堰塞湖紀錄，曾導致人命與財產損失。今年7月因急降暴雨一度蓄水，所幸在相關單位嚴密監測，潭水自然溢流消解。
張麗善認為，面對堰塞湖等各種天災地變風險，需要完善的防災機制，才能降低損害，因此呼籲中央相關部會持續投入經費，強化未來10年的監測與地質探勘，深入了解周邊土質變化及可能引發的土石流風險，目標將災害降到最低，守護民眾生命財產安全。
對此，第四河川分署回應，中央已核定新台幣1700萬元展開為期2年的115年「清水溪草嶺堰塞湖潛勢監測調查評估計畫」，將建置水位計、CCTV進行崩塌地及河道影像即時監控，設置廣播系統以即時警示周邊民眾，建置濁水溪堰塞湖監測平台，並重新進行堰塞湖潰決淹水影響範圍評估。
前內政部長李鴻源在會中分享花蓮馬太鞍溪堰塞湖的處理案例與治理經驗，做為防救災參考。第四河川分署報告最新衛星監測成果，確認草嶺目前無蓄水情形，但未來仍無法排除再次形成的可能。
