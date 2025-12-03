快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

評估草嶺潭堰塞湖潛在風險 預計115年啟動計畫

中央社／ 雲林縣3日電

雲林縣府今天舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議，第四河川分署說，中央已核定經費，將展開為期2年計畫，包括設置水位計等設備，並重新評估堰塞湖潰決淹水範圍，強化防災整備。

雲林縣政府今天在縣府會議中心召開「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」，由雲林縣長張麗善主持，並邀集南投縣府團隊、經濟部水利署第四河川分署等單位共同參與，研商堰塞湖災害整體應變策略及任務分工。

張麗善表示，草嶺地區過去百年間已有5次堰塞湖紀錄，曾導致人命與財產損失。今年7月因急降暴雨一度蓄水，所幸在相關單位嚴密監測，潭水自然溢流消解。

張麗善認為，面對堰塞湖等各種天災地變風險，需要完善的防災機制，才能降低損害，因此呼籲中央相關部會持續投入經費，強化未來10年的監測與地質探勘，深入了解周邊土質變化及可能引發的土石流風險，目標將災害降到最低，守護民眾生命財產安全。

對此，第四河川分署回應，中央已核定新台幣1700萬元展開為期2年的115年「清水溪草嶺堰塞湖潛勢監測調查評估計畫」，將建置水位計、CCTV進行崩塌地及河道影像即時監控，設置廣播系統以即時警示周邊民眾，建置濁水溪堰塞湖監測平台，並重新進行堰塞湖潰決淹水影響範圍評估。

前內政部長李鴻源在會中分享花蓮馬太鞍溪堰塞湖的處理案例與治理經驗，做為防救災參考。第四河川分署報告最新衛星監測成果，確認草嶺目前無蓄水情形，但未來仍無法排除再次形成的可能。

堰塞湖 草嶺 雲林

延伸閱讀

2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事

國土計畫明審議…張麗善反對農地「階級化」 喊話中央合併農1、農2

內政部將審議雲林國土計畫 張麗善盼農地勿階級化

張麗善國道服務區示範蔬果創意料理 推銷雲林農產

相關新聞

影／麻豆警破全台唯一「卯兔星君」神尊竊案 南市副秘書長繪神像致贈

台南下營九龍太子宮神像「卯兔星君」日前遭竊，由於全台僅此一尊，十分珍貴；轄區麻豆警分局經比對監視器，研判嫌犯動線跨縣市追...

嘉義縣明年總預算386億過關 縣長、副縣長年終遭砍34萬

嘉義縣政府明年度總預算386億2400萬元送交縣議會審查，經今天三讀通過，多項預算遭刪減或凍結。其中縣長、副縣長年終獎金...

黃敏惠率隊視察320+1城市博覽會展館 永續願景館亮相搶先開箱

嘉義市「320+1城市博覽會」12日登場，市長黃敏惠上午率隊前往展區視察，搶先揭露展覽最新成果，永續願景館位於市府北棟大...

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今13天，台南市環保局長許仁澤今天表示，行政院長下令要求最遲於明日中午...

影／甘藷豐年季萬人焢窯 挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄

台灣甘藷產業策略聯盟主辦甘藷豐年季，12月6日在台南新化區果菜市場登場，「萬人焢窯」將挑戰世界紀錄，台南市府與聯盟今天舉...

台南玉皇宮捐可攜式X光機 助嘉基強化偏鄉急症與居家醫療

為提升居家醫療與偏鄉急症照護量能，在健保署南區業務組促成下，嘉義基督教醫院今天獲台南開基玉皇宮捐贈一台可攜式X光機，捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。