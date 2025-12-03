黃敏惠率隊視察320+1城市博覽會展館 永續願景館亮相搶先開箱

嘉義市「320+1城市博覽會」12日登場，市長黃敏惠上午率隊前往展區視察，搶先揭露展覽最新成果，永續願景館位於市府北棟大樓預定地，由國際建築團隊MVRDV操刀，以木構再現嘉義舊城門意象，9日完工，12日開展，國際管樂節及跨年晚會大舞台也在北棟大樓預定地，廠商搭建中。

黃敏惠率副市長林瑞彥、秘書長陳永豐，府團隊與總顧問劉維公、總策展人林昆穎及各展區策展人視察，博覽會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」3大主題、5大展區串起嘉義過去、現在與未來。永續願景館不僅是展場，更象徵嘉義推動木都城市、減碳政策與永續治理具體成果，展現「越在地、越國際」的城市精神。

黃敏惠介紹展場導覽角色「桃喜」，將陪伴民眾走訪展區。展期橫跨全市，結合第33屆國際管樂節與諸羅山國際軟式少棒邀請賽，讓嘉義成為大型戶外展場，串連音樂、市集、美食與城市文化。文化局長謝育哲表示，MVRDV以在地田調為基礎，將診所、食堂、派出所、博物館等生活意象轉化為木造語彙，呈現帶有城市記憶的當代建築。

團隊巡視「宜居城市」「共享城市」「摩登城市」3大展區。「嘉私選物CHIAYI GOODS」以「時光」為策展軸線，推出展期限定「嘉私咖啡」，以阿里山茶園與咖啡園晨霧為靈感；嘉義文學館《摩登嘉義，就是我的日常風景》以文字、音樂與繪畫呈現城市的摩登生活。