黃敏惠率隊視察320+1城市博覽會展館 永續願景館亮相搶先開箱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市「320+1城市博覽會」12日登場，市長黃敏惠上午率隊前往展區視察，搶先揭露展覽最新成果，永續願景館位於市府北棟大樓預定地，由國際建築團隊MVRDV操刀，以木構再現嘉義舊城門意象，9日完工，12日開展。記者魯永明／攝影
嘉義市「320+1城市博覽會」12日登場，市長黃敏惠上午率隊前往展區視察，搶先揭露展覽最新成果，永續願景館位於市府北棟大樓預定地，由國際建築團隊MVRDV操刀，以木構再現嘉義舊城門意象，9日完工，12日開展，國際管樂節及跨年晚會大舞台也在北棟大樓預定地，廠商搭建中。

黃敏惠率副市長林瑞彥、秘書長陳永豐，府團隊與總顧問劉維公、總策展人林昆穎及各展區策展人視察，博覽會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」3大主題、5大展區串起嘉義過去、現在與未來。永續願景館不僅是展場，更象徵嘉義推動木都城市、減碳政策與永續治理具體成果，展現「越在地、越國際」的城市精神。

黃敏惠介紹展場導覽角色「桃喜」，將陪伴民眾走訪展區。展期橫跨全市，結合第33屆國際管樂節與諸羅山國際軟式少棒邀請賽，讓嘉義成為大型戶外展場，串連音樂、市集、美食與城市文化。文化局長謝育哲表示，MVRDV以在地田調為基礎，將診所、食堂、派出所、博物館等生活意象轉化為木造語彙，呈現帶有城市記憶的當代建築。

團隊巡視「宜居城市」「共享城市」「摩登城市」3大展區。「嘉私選物CHIAYI GOODS」以「時光」為策展軸線，推出展期限定「嘉私咖啡」，以阿里山茶園與咖啡園晨霧為靈感；嘉義文學館《摩登嘉義，就是我的日常風景》以文字、音樂與繪畫呈現城市的摩登生活。

市博會同時推出「嘉義WE PLAY+1」，串聯100位店家與地點，打造9大Spotify播放清單，結合20家甜點、咖啡與選物店，以「桃子」推出限定商品，規劃城市散步路線，呈現獨特的「咱嘉義式」生活風格。展期12日到28日，周一至周四上午10時到下午6時；周五至周日上午10時到晚間8時，地點嘉市全區，更多資訊Facebook、Instagram「320+1嘉義城市博覽會。」

嘉義 咖啡 永續

