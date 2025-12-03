快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區大火，環保局長許仁澤表示將努力在明天中午前撲滅。圖／台南市環保局提供
台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區大火，環保局長許仁澤表示將努力在明天中午前撲滅。圖／台南市環保局提供

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今13天，台南市環保局長許仁澤今天表示，行政院長下令要求最遲於明日中午前全面撲滅，會全力達成，消防人員與挖土機司機24小時日夜搶救下，堆積物已被翻整至幾乎攤平，這兩天滅火有重大進展，已處於徹底撲滅煙源的最後階段。

烏樹林堆置的是丹娜絲風災後家戶清出的垃圾，環保局表示，經與消防、水利等跨局處連日投入人力、機具，持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖、灑水降溫與移置作業，日前以抽水機從圍堰底層引水降溫的方式奏效，預估最快明天中午完成滅火及攤平。

許仁澤表示，行政院長在院會下令要求最遲於4日中午全面撲滅，將盡最大努力，廠商挖土機24小時日夜趕工，已經操壞3輛，有1輛甚至連引擎都燒掉，這兩天滅火進度有重大進展，有機會在明日上午到中午前完全熄滅。

當場民眾訴求盡快滅火，原訂明年5月前要清除的廢棄物，能提前在明年3月前清除，許仁澤說，會全力以赴。議會結束後他又赴現場掌握最後滅火收尾情況。

針對民眾反映台南市區近期出現異味，許仁澤表示，並未接獲相關檢舉，但若有民眾通報，將立即派員清查。前幾天深夜特別明顯確實從台南北部一路到南部都有人反映聞到特殊氣味，但目前未查出明確汙染源。

部分民眾懷疑異味可能來自後壁暫置區焚燒。許仁澤說，在挖掘與灌水過程可能產生短暫產生味道，但已在下風處設置多個監測點，持續監控空氣品質。一旦接獲民眾反映，環保局會立即增設監測點並追查可能的汙染來源。

台南市環保局長許仁澤下午出席議會程序委員會，會後受訪表示，行政院長下令要求最遲於明日中午前全面撲滅，會全力達成。記者吳淑玲／攝影
台南市環保局長許仁澤下午出席議會程序委員會，會後受訪表示，行政院長下令要求最遲於明日中午前全面撲滅，會全力達成。記者吳淑玲／攝影

台南 行政院 環保局長

延伸閱讀

一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

台南烏樹林廢棄物火災燒6天還未滅 市府今起兩班制24小時趕工滅火

台南烏樹林大火掀藍綠攻防 藍轟環局長下台、綠挺勿「陰謀論」

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

相關新聞

嘉義縣明年總預算386億過關 縣長、副縣長年終遭砍34萬

嘉義縣政府明年度總預算386億2400萬元送交縣議會審查，經今天三讀通過，多項預算遭刪減或凍結。其中縣長、副縣長年終獎金...

黃敏惠率隊視察320+1城市博覽會展館 永續願景館亮相搶先開箱

嘉義市「320+1城市博覽會」12日登場，市長黃敏惠上午率隊前往展區視察，搶先揭露展覽最新成果，永續願景館位於市府北棟大...

影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今13天，台南市環保局長許仁澤今天表示，行政院長下令要求最遲於明日中午...

影／甘藷豐年季萬人焢窯 挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄

台灣甘藷產業策略聯盟主辦甘藷豐年季，12月6日在台南新化區果菜市場登場，「萬人焢窯」將挑戰世界紀錄，台南市府與聯盟今天舉...

台南玉皇宮捐可攜式X光機 助嘉基強化偏鄉急症與居家醫療

為提升居家醫療與偏鄉急症照護量能，在健保署南區業務組促成下，嘉義基督教醫院今天獲台南開基玉皇宮捐贈一台可攜式X光機，捐贈...

後壁風災廢棄物悶燒十多天挨批管理失當 環團要求明年2月前全數清除

今年7月丹娜絲風災重創台南，台南市環保局借用國防部管理土地（烏樹林段3-1號）堆置巨量風災廢棄物，合約訂明年5月前必須完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。