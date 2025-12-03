影／已操壞3輛挖土機 許仁澤：台南烏樹林大火明午前撲滅

台南後壁烏樹林營區廢棄物暫置區上月21日發生火災至今13天，台南市環保局長許仁澤今天表示，行政院長下令要求最遲於明日中午前全面撲滅，會全力達成，消防人員與挖土機司機24小時日夜搶救下，堆積物已被翻整至幾乎攤平，這兩天滅火有重大進展，已處於徹底撲滅煙源的最後階段。

烏樹林堆置的是丹娜絲風災後家戶清出的垃圾，環保局表示，經與消防、水利等跨局處連日投入人力、機具，持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖、灑水降溫與移置作業，日前以抽水機從圍堰底層引水降溫的方式奏效，預估最快明天中午完成滅火及攤平。

許仁澤表示，行政院長在院會下令要求最遲於4日中午全面撲滅，將盡最大努力，廠商挖土機24小時日夜趕工，已經操壞3輛，有1輛甚至連引擎都燒掉，這兩天滅火進度有重大進展，有機會在明日上午到中午前完全熄滅。

當場民眾訴求盡快滅火，原訂明年5月前要清除的廢棄物，能提前在明年3月前清除，許仁澤說，會全力以赴。議會結束後他又赴現場掌握最後滅火收尾情況。

針對民眾反映台南市區近期出現異味，許仁澤表示，並未接獲相關檢舉，但若有民眾通報，將立即派員清查。前幾天深夜特別明顯確實從台南北部一路到南部都有人反映聞到特殊氣味，但目前未查出明確汙染源。