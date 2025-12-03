快訊

影／甘藷豐年季萬人焢窯 挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣甘藷產業策略聯盟主辦「2025甘藷豐年季」12月6日在台南新化區果菜市場登場，「萬人焢窯」將挑戰世界紀錄。記者吳淑玲／攝影
台灣甘藷產業策略聯盟主辦甘藷豐年季，12月6日在台南新化區果菜市場登場，「萬人焢窯」將挑戰世界紀錄，台南市府與聯盟今天舉行記者會，適逢聯盟成立5周年，以「感恩頭家、扎根食農、地方共榮」為主軸，規畫萬人焢窯嘉年華、草地音樂市集暨頭家萬壽宴三大活動，展現甘藷產業文化底蘊與創新能量。

市長黃偉哲表示，甘藷已從傳統作物轉型為兼具健康、營養與環保價值的明星農產，相關加工品與延伸商品持續推陳出新，展現完整產業鏈能量。聯盟結合上中下游業者共同推廣甘藷的多元價值，盼讓更多年輕世代重新認識在地農產。

為提升甘藷產業能見度，市府與聯盟舉辦萬人控窯活動，以傳統焢窯實作方式，帶領民眾體驗烤地瓜的原始風味。黃偉哲指出，不少年輕人已不熟悉焢窯文化，此次活動希望重拾農村共同記憶，也能推廣甘藷美味，拓展國內外市場。

聯盟總召邱木城表示，活動當天預計吸引超過2萬人參與，挑戰萬人焢窯世界紀錄，並由公證單位全程見證，焢窯不僅是農事教育，也是從泥土中學習珍惜食物的機會，希望透過大型活動提升甘藷產業的國際關注度，為台灣農業開創更多可能。

當天活動亮點「萬人焢窯嘉年華」由家長及師長陪同超過千名學童參與，從堆窯、生火到烤地瓜，全程實作體驗農村智慧，焢窯素材均取材於廢木料與格外品地瓜，落實資源再利用，呼應循環經濟與綠能精神，活動並將挑戰「最多人同時以土窯烤地瓜」世界紀錄，期盼提升台灣食農教育與在地文化的國際能見度。

同場域設置「炭火之舞」舞台，由鳳天神鼓、街舞競賽、歌唱與親子互動等節目輪番登場，呈現農村節慶活力。草地音樂會邀請YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐與大小朋友同歡；另有「甘甜好市集」120多攤集結全台農業策略聯盟青農與食農文創攤位，展售特色加工品、生鮮蔬果與特色商品，並設置公益健康篩檢活動，鼓勵民眾用行動支持農業現場。

夜間「頭家萬壽宴」席開百桌，邀請來各地甘藷產區上千名農民代表與賓客，以甘藷共築佳餚，全場共享甘藷佳餚成果，象徵台灣農業團結向心，與社會同榮，展現農村對國家糧食安全的重要貢獻。

農糧署南區分署長賴明陽表示，甘藷象徵台灣韌性與土地奉獻，此次活動希望讓民眾更理解食物來源與農民付出，同時透過地方創生與加工創新，為台灣甘藷產業打造更具競爭力的永續未來。

邱木城指出，今年活動全面開放，包含焢窯教學、市集展售、親子體驗等內容，是適合闔家出遊的年度農業盛事，活動場域規畫2000格汽車停車位、也有短程交通接駁專車可搭乘，方便各地民眾參加。

台灣甘藷產業策略聯盟主辦「2025甘藷豐年季」12月6日在台南新化區果菜市場登場，「萬人焢窯」將挑戰世界紀錄。記者吳淑玲／攝影
地瓜 食農教育 音樂會

