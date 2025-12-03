台南推猛禽棲架打造友善耕地 農民響應自設11座

台南市政府農業局從民國112年起推動設置猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點，防治野生動物造成危害農作。除了市府設置10座，各地農民響應自主增設11座，逐步形成自然防治網絡。

台南市農業局今天在民治市政中心舉辦推動猛禽棲架生物防治說明會，除分享推動設置猛禽棲架成果，並邀請自主設置棲架農民交流意見。

農業局森林及自然保育科長朱健明表示，田鼠、松鼠及部分鳥類等野生動物對農作造成危害，對農民生產造成實質損失，為維持農田生態穩定並重建健康食物鏈，農業局自112年在重點農田區域設置猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點，協助防治野生動物在田間造成危害。

朱健明指出，農業局陸續於東山、官田、大內及關廟區重點農田設置10座猛禽棲架，提升猛禽在農田活動機會，減少農損，初步監測結果顯示，棲架設置後猛禽停棲率明顯提升，自然防治成效逐步展現，化學農藥使用量可望下降。

他說，猛禽棲架成本不高，每座最低甚至不到新台幣500元，透過推廣，慢慢有許多願意投入友善耕作農民響應，目前除政府設置外，在東山、官田與關廟等地也已有農民自主增設共11座棲架，逐步形成自然防治網絡。

朱健明表示，將持續追蹤棲架使用情形，評估是否擴大設置範圍，並結合教育推廣與社區參與，期望在農民、地方與生態間形成良性共好，共同打造兼具生產與保育的永續農田環境。