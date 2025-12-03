林保署嘉義分署紅外線相機監測 山羌跨物種同框王

快訊

中央社／ 嘉義市3日電

林保署嘉義分署近期完成「野生動物長期監測」的紅外線相機影像辨識與分析，研究團隊發現在所有記錄到2種以上野生動物同時入鏡的畫面中，山羌出現頻率最高，成為「同框王」。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，與嘉大生態與演化研究室合作，透過低干擾、高效率的紅外線相機蒐集野生動物資訊，近期完成「野生動物長期監測」，114年1至8月超過45萬張紅外線相機影像辨識與分析，監測拍攝到超過24種哺乳動物，包含台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂及麝香貓等保育類動物。

嘉義分署表示，紅外線相機設置維護、電池更換及資料回收，皆由森林護管員執行，以標準化作業模式降低對野生動物干擾。

嘉義分署說，研究團隊發現一項有趣行為模式，在所有記錄到2種以上野生動物同時入鏡的畫面中，山羌出現頻率最高，幾乎成為與其他動物共同出現的「同框王」。山羌這種高頻率的「社交」或「共域」現象，顯示山羌在生態環境具棲地利用狀況良好和食物鏈的穩定。

嘉義分署表示，除山羌高頻率跨物種同框出鏡外，監測相片也捕捉到許多珍貴動物行為細節，包括多種哺乳類與鳥類的親子互動、台灣水鹿洗泥浴、山羌交配、台灣野兔取食外來種蔓澤蘭等，為生態研究提供第一手資訊。

