台南玉皇宮捐可攜式X光機 助嘉基強化偏鄉急症與居家醫療

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台南玉皇宮捐贈可攜式X光機助攻偏鄉急症照護。圖／嘉義基督教醫院提供
台南玉皇宮捐贈可攜式X光機助攻偏鄉急症照護。圖／嘉義基督教醫院提供

為提升居家醫療與偏鄉急症照護量能，在健保署南區業務組促成下，嘉義基督教醫院今天獲台南開基玉皇宮捐贈一台可攜式X光機，捐贈儀式於院內舉行，由南區健保署林純美組長與玉皇宮主委涂大松共同出席，象徵宗教團體與醫療體系共同守護社區健康的重要里程碑。

嘉基深耕社區照護自2024年7月加入在宅急症計畫後，醫療團隊急需可攜式影像設備，以提供更即時的診斷與急症處置。玉皇宮得知需求後立即伸出援手，使醫院得以快速補齊關鍵設備。未來醫護人員無論在居家環境、長照機構或阿里山等偏遠地區，都能現場完成X光拍攝與判讀，大幅縮短診斷時間，協助病患在家就能獲得安全而迅速的醫療照護。

嘉基院長陳煒表示，許多失能或高齡長者因外出不便容易延誤就醫，尤其在懷疑肺炎、肺積水等急症時，若無影像輔助診斷難度極高。有了可攜式X光機，醫療團隊可直接到府檢查，立即啟動在宅急症處置，減少家屬奔波，並強化在地安老的照護品質。

南區健保署組長林純美指出，可攜式X光對居家與偏鄉醫療至關重要，讓醫療真正「走進家裡」，避免長者因交通不便延誤檢查，玉皇宮的公益善行，展現健保、宗教與醫療團隊跨域合作的力量。

玉皇宮主委涂大松表示，希望藉此設備讓更多行動不便者能即時接受檢查，減少醫療弱勢。嘉基強調，未來將把設備整合於在宅急症、居家醫療與長照服務，持續打造更具韌性的偏鄉照護網絡。

居中促成此次捐贈的南區健保署業務組組長林純美（右）表示，可攜式X光機對居家與偏鄉醫療來說是極為重要的設備。圖／嘉義基督教醫院提供
居中促成此次捐贈的南區健保署業務組組長林純美（右）表示，可攜式X光機對居家與偏鄉醫療來說是極為重要的設備。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基社區健康部部主任翁成傑醫師說，可攜式X光機將成為在宅急症照護、居家醫療、長照與社區醫療團隊，重要助力。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基社區健康部部主任翁成傑醫師說，可攜式X光機將成為在宅急症照護、居家醫療、長照與社區醫療團隊，重要助力。圖／嘉義基督教醫院提供
捐贈儀式於嘉基院內舉行，象徵宗教團體與醫療體系共同守護社區健康的重要里程碑，與會人員合影留念。圖／嘉義基督教醫院提供
捐贈儀式於嘉基院內舉行，象徵宗教團體與醫療體系共同守護社區健康的重要里程碑，與會人員合影留念。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基院長陳煒（左）接受玉皇宮主委涂大松（右）捐贈可攜式X光機。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基院長陳煒（左）接受玉皇宮主委涂大松（右）捐贈可攜式X光機。圖／嘉義基督教醫院提供

