後壁風災廢棄物悶燒十多天挨批管理失當 環團要求明年2月前全數清除

今年7月丹娜絲風災重創台南，台南市環保局借用國防部管理土地（烏樹林段3-1號）堆置巨量風災廢棄物，合約訂明年5月前必須完全清除，但11月21日晚上突然發生火災，燃燒13天仍未撲滅，陳昭姿立委國會辦公室、陳情人與多個環境NGO今召開記者會，要求相關單位釐清真相及究責、嚴禁廢棄物再進場，並於明年2月前清除所有廢棄物。

陳情青農張令騰表示，台南市政府早在今年7月將廢棄物堆置於營區時，附近住戶就已多次向市府反映臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道等問題，市府也承諾明年5月底前清運完畢，但一場大火燒掉超過一半的堆置量，凸顯整體管理失當，要求即刻停止廢棄物進場，並於2月底前全面清運完畢，市府也應公開說明堆置、進料、管理失當的責任與改善計畫，並主動與居民進行後續協調。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，目前該地廢棄物已堆置超過3層樓高，要求火災後不能再運進任何廢棄物，並要求於明年2月前清除所有廢棄物，環保局應負起管理不當責任並調查公布失火原因，應賠償農民農作物災損及居民健康影響，並應進行農地土壤汙染分析等。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，這次起火點據稱是7月風災產生的大量廢棄磚瓦、樹枝木材及家具等，堆置量逾25萬噸，占地2公頃，部份堆置達7層樓高，當面臨天災地變產出的大量廢棄物，清潔隊除了將其搬運到暫置場外，也很難有時間再進行後續處置，因此要檢討中央與地方的災害防救計畫，要求面對天災產出的大量廢棄物，應撥出充足的處理經費，緊急委託具廢棄物清除處理專業的一至多個機構，於一定期限內將廢棄物處理完畢，避免衍生諸如烏樹林掩埋場大火的災害。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光指出，政府應在國土與都市計畫中，強制設計並準備好面對風災等自然災害所必須的緊急應變處理的專業場地，才能避免事發時的混亂與處理不及，杜絕類似烏樹林火災的災難重演。

國防部代表表示，很難知道暫置場的廢棄物是否有夾雜其他東西，但已進行相關抽查，也聯繫台南市政府，希望就環保與消防專業盡快撲滅火災，減少對營區環境與土壤的進一步汙染，也要求不能再載運新的廢棄物進到暫置場。

環境部表示，除已核定2.6億預算加速清運外，現場除了固定空氣品質測站外，也有監測車針對空汙粒狀物有即時監測，災後廢棄物暫置場規畫指引，環境部也已積極擬定中。