嘉義縣明年總預算386億過關 縣長、副縣長年終遭砍34萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣明年總預算386億過關，縣長、副縣長年終獎金遭砍34萬。記者黃于凡／攝影
嘉義縣明年總預算386億過關，縣長、副縣長年終獎金遭砍34萬。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府明年度總預算386億2400萬元送交縣議會審查，經今天三讀通過，多項預算遭刪減或凍結。其中縣長、副縣長年終獎金原編列85萬3125元，遭議員質疑發放月數偏高，被刪減34萬1000元；文化觀光局編列110萬元海外旅展與國外觀光推廣經費也遭全數刪除。

行政處原以縣長、副縣長皆領2.5個月年終獎金編列預算，編列85萬3125元，但議員詹琬蓁提出質疑，公務人員依法僅能領1.5個月年終獎金，縣府行政處編列2.5個月過高，主張刪減1個月額度，共應刪減34萬1000元，獲議會同意下修，僅通過51萬2125元。

其他多項建設與業務經費則以凍結方式處理。地政處重劃區農水路維護等支出編列2500萬元，議會決議凍結500萬元；建設處縣鄉道路經費2300萬元，同樣凍結500萬元。經發處補助工商發展投資策進會645萬元，遭議員質疑人事費比例偏高，凍結其中100萬元。

文化觀光局委外營運嘉義縣文化創新基地，詹琬蓁主張，營運管理費500萬元中，其中人事費聘請3人，文觀局既有人力應可運用，凍結100萬元；另編列110萬元辦理海外旅展與國外觀光推廣，因議員蔡奇璋、詹琬蓁皆主張必要性不足，該筆預算最終全數刪除。

議員 詹琬蓁 嘉義

