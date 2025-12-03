嘉義青雲瀑布屢傳溺斃意外 先設安全護欄…推2階段改善

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣青雲瀑布屢傳溺斃意外，地方盼增設護欄提升安全。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣青雲瀑布屢傳溺斃意外，地方盼增設護欄提升安全。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣大埔鄉青雲瀑布屢傳溺水意外，5月曾有劉姓男子野餐戲水溺斃，10月再傳葉姓男子為撿拖鞋溺斃，地方盼提升安全，但多方求助無門。立委王育敏辦公室主任何博倫昨邀集林業署嘉義分署及觀光署西拉雅國家風景區管理處會勘，未來將以2階段方案改善。

代表會主席簡麗霞、代表洪平玉及陳癸全反映青雲瀑布安全問題須立即改善，應設置護欄避免再傳落水意外，強化水域邊界防護。林業署嘉義分署表示，護欄設置位置涉及林保署土地，同意在符合相關法令規範前提下，將土地使用授權予西拉雅國家風景區管理處。

西拉雅國家風景區管理處指出，土地獲林業署嘉義分署授權後，盡速啟動安全護欄設計與施作工程，為青雲瀑布建立基礎實體防護。當安全護欄建置完成後，考量就近管理維護因素，簡麗霞率領代表會多名代表當場討論，一致認同未來可由大埔鄉公所負責護欄維護管理。

何博倫說，經協調推動優先設置護欄，在確保觀光安全的基礎上，會再推動「觀瀑平台與步道可行性評估」，若用地與法規能適用上，這將是提升大埔鄉觀光品質、讓遊客安全欣賞美景的關鍵一步，期盼透過專業規畫，讓青雲瀑布觀光價值永續發展。

嘉義縣青雲瀑布屢傳溺斃意外，林業署嘉義分署昨會勘將移撥土地，由觀光署西拉雅國家風景區管理處設置安全護欄。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣青雲瀑布屢傳溺斃意外，林業署嘉義分署昨會勘將移撥土地，由觀光署西拉雅國家風景區管理處設置安全護欄。記者黃于凡／翻攝

林業署 國家風景區 嘉義

