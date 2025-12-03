台南超偶聯盟登場！10大人氣吉祥物齊聚打造最萌親子活動

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
巷仔Niau。圖／台南市政府文化局提供
台南市政府觀光旅遊局舉辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動，今年以「2025超偶聯盟 台南萌市力」為主題，將於12月13日在曾文市政願景園區登場。活動主打吉祥物魅力與親子互動，集結10位台南吉祥物明星、5座大型氣偶，以及市集、街頭表演與闖關遊戲，全日內容緊湊，鎖定家庭客群與觀光旅遊族群。市長黃偉哲表示，歡迎市民與外地遊客到台南感受滿滿的「萌市力」。

觀旅局指出，本次活動集合10位台南人氣吉祥物，包括魚頭君、灰熊熊、菜籃仔、豆哥、凱娣、大員、甜甜、KOKO、蛙寶與統一獅萊恩，將與民眾近距離互動、合影並參與遊戲。同場還有五座大型氣偶亮相，包括泡湯版魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉、萊恩，以及近年爆紅的巷仔Niau，打造大型拍照場景，吸引粉絲一次蒐集。

為提升互動參與度，現場規劃闖關活動。民眾可至服務台領取限量400張的集章卡，完成四項任務即可兌換50元市集券（數量有限，兌完改送小禮物）。主辦單位也設置兩座大型氣墊遊戲區供兒童放電，並安排四組街頭藝人輪番演出，包括互動故事唱跳、泡泡秀、小丑氣球與魔術秀，增加活動節奏與現場吸引力。

美食及文創市集則邀集超過25攤在地小農、美食小吃及DIY手作攤位，提供多元選擇。觀旅局提醒，民眾可運用闖關獲得的市集券折抵消費，吃喝玩樂一次滿足。觀旅局長林國華表示，「台南萌市力」是年度重點親子活動，從吉祥物魅力、遊戲體驗到在地美食，皆具吸引力，民眾也可規畫順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊景點，延伸旅遊動線。

活動同時與2025台南購物節串聯，消費抽獎活動將持續至明年3月1日。購物節導入LINE官方帳號登錄系統，民眾無需下載APP即可完成發票登錄。在活動市集消費滿50元同樣具備抽獎資格，獎項包含百萬名車、家電、露營裝備、住宿券與現金等。觀旅局鼓勵遊客安排多日遊，藉由參與活動與市區消費，提高中獎機會，並以旅遊帶動城市商機。

台南超偶聯盟10大吉祥物亮相。圖／台南市觀旅局提供
菜奇鴨氣偶裝置。圖／台南市市場處提供
台南超偶聯盟10大吉祥物亮相。圖／台南市觀旅局提供
泡溫泉魚頭君氣偶裝置。圖／台南市觀旅局提供
統一獅萊恩氣偶裝置。圖／統一獅球團提供
卡比胖拉氣偶裝置。圖／台南市觀旅局提供
