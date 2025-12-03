快訊

嘉義最暖「百分店」 10年送考滿分學童逾2萬盒油飯善心助學

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市知名「明木滿月油飯店」，不只賣油飯，更靠「百分考卷換油飯」成了在地最暖心助學力量。只要是嘉市國小學生拿段考百分考券，就能免費換1盒40元的小份油飯；這項活動默默做了10年，店家已送出超過2萬盒油飯，鼓勵無數孩子努力向學。圖／取自明木滿月油飯店臉書
嘉市知名「明木滿月油飯店」，不只賣油飯，更靠「百分考卷換油飯」成了在地最暖心助學力量。只要是嘉市國小學生拿段考百分考券，就能免費換1盒40元的小份油飯；這項活動默默做了10年，店家已送出超過2萬盒油飯，鼓勵無數孩子努力向學。這份善心也形成美好「蝴蝶效應」，在地友好店家，如「三哥肉乾肉鬆」、「統香鹹酥雞」，也加入「百分送好禮」行列，用小小獎勵點亮孩子的學習路。

不過，活動限嘉市學童參加。對此，許多住在隔壁嘉義縣的家長在網路留言敲碗，希望也能擴大參與；但店家坦言，人手與產能有限，只能先照顧市區孩子。

飯店近日在臉書公告百分考券免費換油飯，引發熱烈回響。多位孩子拿百分考券換油飯；有阿公拿3年級孫子考卷兌換，誇讚店家愛心助學鼓勵孩子，語氣滿是感謝。

明木滿月油飯店由黃明木創業，早期從事蒸飯行業，後來轉做辦桌總舖師，隨著辦桌風氣式微，他改賣擅長的油飯。10年前，他在攤前與客人聊天，問起小孩考試分數。孩子說，「我考百分」讓黃明木心頭一暖，當場送1盒油飯，因此開啟長達10年助學活動。

如今第二代兒子黃任佑接手。他坦言，有補習班曾蒐集學生考卷換油飯，這失去鼓勵孩子本意，讓他哭笑不得，為此他重訂規則嘉市學童段考1個月內學生或家長到店兌換，看到孩子臉捧著百分考卷上門，他說，「那種成就感比賣多少盒油飯都感動。」

對於助學舉帶動同行效應，黃任佑說「真的很開心」。希望這份溫暖能像油飯香氣一樣蔓延全城，激勵更多業者投入，讓孩子因為努力而獲得肯定。油飯店將油飯變成「教育獎章」為孩子打氣，為城市增添最樸實動人力量。

