農民40年等待重燃希望 蔡易餘力拚赤司農場納入公地放領

賴清德總統日前宣布重啟公地放領政策，強調要把土地還給長期耕作的農民，落實「耕者有其田」。然而嘉義縣山區日治時期「赤司農場」數百名世代耕作農民卻被遺漏排除在外，讓延續40年爭取歷史再掀討論。立委蔡易餘日前向農業部長陳駿季爭取赤司農場，納入公地放領。

赤司農場橫跨中埔、竹崎、番路、民雄等4鄉鎮，面積超過2千公頃。歷史可追溯至日治昭和12年（1937年），土地移轉給日本地主赤司出太郎，戰後由其子赤司大介承接，許多台灣農民承租耕作，至今已傳承數代。當地農民早在故前總統李登輝執政時，就不斷爭取放領，歷經40多年抗爭，卻因「國有土地只租不售」政策被迫止步。如今政策重啟，赤司農場卻未列入，讓長期承租者再度感到失落。

赤司農場範圍內的竹崎鄉長春農場，果農栽培高接梨高經濟作物，果園、農舍、機具房、倉庫等全在國有地上，年年都要繳租金，土地移轉、建物使用受限於國產署法規。產銷班前班長鄭茂裕無奈說，「我們當年就希望放領，卻因政策被卡死。現在重新看到希望，只求能自有土地，好好生活、安心耕作。」

竹崎鄉議員何子凡挺農民，認為赤司農場長期困境應趁政策重啟一併解決。