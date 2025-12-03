聽新聞
0:00 / 0:00
高麗菜盛產農民開放菜園採收自救 張啓楷發起「送菜挺農民」行動
雲嘉南下半年未受颱風侵擾，天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜碰上平地、高山產區採收，迎來豐收，產量供過於求，價格一路走跌，菜農心情從喜迎豐收瞬間跌入低盪。為避免收成換不到合理價格，嘉縣部分農民乾脆敞開放菜園、讓民眾「自採1棵10元菜園」自救，農民自力救濟，民代加入挺菜行列。民眾黨不分區立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷服務處宣布，後天5日周五將在嘉義市舉辦2場「送高麗菜」活動，向菜農直接採購後免費發送給民眾。
2場活動時間、地點如下：下午2時：嘉邑鎮天宮；下午4時30分：嘉義文財殿，每場限量450顆、每人限領1顆，禁止代排，民眾須自備環保袋。消息公布後，許多市民已準備到場排隊。張啓楷表示，近期高麗菜價直直落，讓辛勤耕作菜農愁眉不展，希望透過實際行動協助農民，也能讓家庭餐桌省一筆菜錢，「挺農、挺荷包」一次兼顧。
根據台北果菜市場最新行情，高麗菜均價已落至每公斤約11元，呈下跌趨勢，若產量持續爆量，恐跌破10元大關。面對高麗菜生產過剩的老問題，農業專家直言，農民普遍存在「跟天對賭」心態，「菜土菜金」，農民休耕搶種高麗菜，希望碰上好行情，加上冬季無颱風、氣候溫暖，有利栽種，高麗菜又是火鍋不可或缺的蔬菜，需求量大，助長農民搶種。
農糧署南區分署表示，目前高麗菜碰上平地、高山產區採收，已取消田間耕鋤補助，今年已多次發布「超種預警」，勸導提醒農民不要盲目種植，避免菜賤傷農，持續監控產銷及價格，適當時機補助農民團體進場購貯，促請國軍部隊及學校午餐多使用高麗菜，穩定菜價，避免菜價崩跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言