快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜盛產農民開放菜園採收自救 張啓楷發起「送菜挺農民」行動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜碰上平地、高山產區採收，迎來豐收，產量供過於求，價格一路走跌，菜農心情從喜迎豐收瞬間跌入低盪。為避免收成換不到合理價格，嘉縣部分農民乾脆敞開放菜園、讓民眾「自採1棵10元菜園」自救。圖／讀者提供
天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜碰上平地、高山產區採收，迎來豐收，產量供過於求，價格一路走跌，菜農心情從喜迎豐收瞬間跌入低盪。為避免收成換不到合理價格，嘉縣部分農民乾脆敞開放菜園、讓民眾「自採1棵10元菜園」自救。圖／讀者提供

雲嘉南下半年未受颱風侵擾，天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜碰上平地、高山產區採收，迎來豐收，產量供過於求，價格一路走跌，菜農心情從喜迎豐收瞬間跌入低盪。為避免收成換不到合理價格，嘉縣部分農民乾脆敞開放菜園、讓民眾「自採1棵10元菜園」自救，農民自力救濟，民代加入挺菜行列。民眾黨不分區立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷服務處宣布，後天5日周五將在嘉義市舉辦2場「送高麗菜」活動，向菜農直接採購後免費發送給民眾。

2場活動時間、地點如下：下午2時：嘉邑鎮天宮；下午4時30分：嘉義文財殿，每場限量450顆、每人限領1顆，禁止代排，民眾須自備環保袋。消息公布後，許多市民已準備到場排隊。張啓楷表示，近期高麗菜價直直落，讓辛勤耕作菜農愁眉不展，希望透過實際行動協助農民，也能讓家庭餐桌省一筆菜錢，「挺農、挺荷包」一次兼顧。

根據台北果菜市場最新行情，高麗菜均價已落至每公斤約11元，呈下跌趨勢，若產量持續爆量，恐跌破10元大關。面對高麗菜生產過剩的老問題，農業專家直言，農民普遍存在「跟天對賭」心態，「菜土菜金」，農民休耕搶種高麗菜，希望碰上好行情，加上冬季無颱風、氣候溫暖，有利栽種，高麗菜又是火鍋不可或缺的蔬菜，需求量大，助長農民搶種。

農糧署南區分署表示，目前高麗菜碰上平地、高山產區採收，已取消田間耕鋤補助，今年已多次發布「超種預警」，勸導提醒農民不要盲目種植，避免菜賤傷農，持續監控產銷及價格，適當時機補助農民團體進場購貯，促請國軍部隊及學校午餐多使用高麗菜，穩定菜價，避免菜價崩跌。

民眾黨不分區立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷服務處宣布，後天5日周五將在嘉義市舉辦2場「送高麗菜」活動，向菜農直接採購後免費發送給民眾。記者魯永明／翻攝
民眾黨不分區立委兼嘉縣市黨部主委張啓楷服務處宣布，後天5日周五將在嘉義市舉辦2場「送高麗菜」活動，向菜農直接採購後免費發送給民眾。記者魯永明／翻攝

高麗菜 農民 菜價

延伸閱讀

政院再對財劃法提覆議 民眾黨批「鬥雞政府」將否決：對內對外都開戰？

藍委擬邀賴總統國情報告 白黨團：民進黨不擋就會考慮邀

喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

相關新聞

嘉義最暖「百分店」 10年送考滿分學童逾2萬盒油飯善心助學

嘉市知名「明木滿月油飯店」，不只賣油飯，更靠「百分考卷換油飯」成了在地最暖心助學力量。只要是嘉市國小學生拿段考百分考券，...

台南新營圓環人行道機車格「合規」 市府：六都作法皆一樣

台南新營區近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，停車空間漸不足，市府近期於新營圓環銜接交通主幹道中山路與中正路之處的人行道...

農民40年等待重燃希望 蔡易餘力拚赤司農場納入公地放領

賴清德總統日前宣布重啟公地放領政策，強調要把土地還給長期耕作的農民，落實「耕者有其田」。然而嘉義縣山區日治時期「赤司農場...

高麗菜盛產農民開放菜園採收自救 張啓楷發起「送菜挺農民」行動

雲嘉南下半年未受颱風侵擾，天氣暖和，冬季大宗蔬菜高麗菜碰上平地、高山產區採收，迎來豐收，產量供過於求，價格一路走跌，菜農...

協志工商校地活化 要花3年打造美術館

嘉義縣協志工商3年前停辦，校地原擬捐給中正大學，但校舍結構補強、違建拆除約須1億元，合作告吹，轉由縣府接手，縣長翁章梁昨...

回響／台南火車站觀光核心區 增人行友善設計

本報陽光行動直擊台南火車站前站騎樓高低起伏又缺人行道，步行困難，該處也是觀光密度最高的核心區域，市府初步完成中正路、中山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。