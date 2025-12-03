協志工商校地活化 要花3年打造美術館

嘉義縣協志工商3年前停辦，校地原擬捐給中正大學，但校舍結構補強、違建拆除約須1億元，合作告吹，轉由縣府接手，縣長翁章梁昨與協志工商創辦人何明宗簽訂無償捐贈的合作意向書，規畫轉為文化教育園區，預計2028年完成整建、園內美術館開館。

縣長翁章梁說，協志工商校地具活化價值，未來規畫的文化教育園區包括美術館、社區大學、蒙特梭利基地，另，何明宗有意捐出價值數億元的多件畫作及藝術品，將評估接受部分捐贈，收藏在美術館。

嘉縣文觀局表示，協志工商校地包括21筆土地，總面積計5萬6025平方公尺，還有10棟建物，部分涉及建照、使照問題，盡可能協助活化運用，若無法補照和符合消防法規就只能拆除，目前先斥資1300萬元由設計師規畫設計，未來會再投入更多預算。

翁章梁與何明宗簽訂合作意向書，何明宗說，協志工商創校56年，培育6萬多名畢業生，堅持取之社會、用之社會原則，無償捐贈校地給縣府，希望成立美術館，提升地方文化教育水平，他也決定捐出160幅油畫創作及數千件終生收藏名畫及文物，包括林玉山、楊三郎畫作，作為典藏展示之用。