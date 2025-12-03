台南火車站觀光核心區 增人行友善設計

本報陽光行動直擊台南火車站前站騎樓高低起伏又缺人行道，步行困難，該處也是觀光密度最高的核心區域，市府初步完成中正路、中山路人行友善設計，擬擴增人行空間、一併帶動騎樓整平，但勢必減少停車位，恐讓商家有疑義。

南市交通局表示，站前的中山、中正路都無行人空間，初步規畫重新配置道路，不影響既有車道下增加實體的人行道，範圍為從車站到湯德章圓環的中山路，及湯德章圓環到西門路口的中正路，分別施作700多公尺，人行道寬度約1.5至3公尺之間。

由於人行道需要接壤騎樓，希望同步整平騎樓的起伏、排除常見占用情形，估計兩路段各須8千萬元經費。

交通局長王銘德說，市府去年起透過公民共學工作坊與居民討論改善方向，並在設計分享會公開初步規畫，廣泛蒐集地區使用者的實際經驗，作為調整設計的重要依據，所完成的規畫內容涵蓋騎樓動線整理、人行空間擴增、路口安全設計等，將於8日晚間6時30分在中西區公所6樓大禮堂舉行說明會，呼籲踴躍參與，共同討論步行環境的調整方向。

中西區長蔡佳甫認為，若能打造連續平整的人行步道，一路可串聯到國華友愛商圈，將有助古蹟軸線與商圈動線整合，提升遊客體驗，但推動新設人行空間勢必影響汽機車停車格位，確實存在兩難。

交通局表示，增設人行道，勢必會壓縮到路邊停車，仍會視空間畫車格；辦完這場說明會後，若能確定規畫方案，會進一步向內政部國土署爭取補助工程費用。