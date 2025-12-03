聽新聞
0:00 / 0:00
新營圓環人行道機車格「合規」 市府：六都作法皆一樣
台南新營區近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，停車空間漸不足，市府近期於新營圓環銜接交通主幹道中山路與中正路之處的人行道規畫機車格，反被批影響人行空間與安全，議員也指駕駛初期恐不適應圓環新標線；市府昨現勘表示，會滾動式調整。
南市交通局指出，新營圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。
工務局指出，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置汽車停車格、在人行道的外側則畫機車格，仍於內側保留1.5公尺以上的人行通道。
近期人行道畫好機車格後引發議論，有網友質疑「把屬於行人的空間，變成路權悲劇」，機車進出也可能影響行人安全；也有人支持，認為新營停車格不足，增加機車位可緩解亂停問題。
市議員蔡育輝說，依道路交通管理處罰條例90之3條規定可在人行道上設停車處所，機車格符合法規，但圓環部分做為汽機車格位及人行空間，道路標線也變得複雜，車道縮減加上轉彎幅度過小，駕駛初期會不適應，也易違規遭檢舉，應調整。
市府人員會勘圓環標線畫設的細節，預計修正後就開始畫線，交通局表示，人行道預留1.5公尺的行人空間就可畫設機車位，其他五都也有同樣的作法，後續若有民眾反映再滾動式調整。
此外，台鐵新營車站後站周邊停車需求持續增加，鄉親抱怨車站難停車，市議員王宣貿等人提案研擬新營區東站段地號1902土地作為停車場使用。市府表示，已規畫向中油租地，由新營區公所開闢停車場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言