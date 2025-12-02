聽新聞
日台商務促進會拜會黃偉哲 盼深化多面向合作
日台商務促進會長今角友美今天率幹部到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，針對台日半導體、AI智慧製造、綠能政策、農漁產供應鏈及教育旅行等領域意見交流，希望加強合作。
黃偉哲表示，台南已逐步形成全球級科技產業聚落，特別是南部科學園區能量受國際矚目，台灣積體電路製造股份有限公司先進製程布局台南，台南成為全球晶片供應鏈重要基地，吸引眾多國際企業持續深耕投資。
他說，南科、沙崙智慧綠能科學城與柳營智慧機器人專區已建立能讓企業「測試、導入到量產」的完整場域，是日商推動技術落地重要平台。
黃偉哲表示，台南與日本持續深化食品供應鏈合作，台南良質米成功出口日本市場，獲當地通路與消費者肯定；芒果、文旦、果乾與冷鏈水產品等加工品逐步受日本經銷端高度關注，顯示台南在食品產業安全管理及溯源系統成果已獲國際信任。
教育與文化交流方面，黃偉哲說，台南具備深厚歷史文化底蘊、良好治安與友善城市氛圍，近年成為日本高中及大學教育旅行熱門目的地，多所日本高校與大學去年到今年先後造訪，並將培養學生以跨領域方式，認識台南科技、文化與永續發展。
他說，南市府將持續透過單一窗口整合資源，協助日本企業在台南投資、研發與經營，並期待與日台商務促進會持續合作，共同推動雙方在產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等領域展開具體成果。
