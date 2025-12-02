快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

日台商務促進會拜會黃偉哲 盼深化多面向合作

中央社／ 台南2日電
日台商務促進會會長今角友美（左）2日到台南市政府拜會台南市長黃偉哲（右），雙方在農業、教育旅行等多個領域意見交流。台南市政府提供／中央社
日台商務促進會會長今角友美（左）2日到台南市政府拜會台南市長黃偉哲（右），雙方在農業、教育旅行等多個領域意見交流。台南市政府提供／中央社

台商務促進會長今角友美今天率幹部到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，針對台日半導體、AI智慧製造、綠能政策、農漁產供應鏈及教育旅行等領域意見交流，希望加強合作。

黃偉哲表示，台南已逐步形成全球級科技產業聚落，特別是南部科學園區能量受國際矚目，台灣積體電路製造股份有限公司先進製程布局台南，台南成為全球晶片供應鏈重要基地，吸引眾多國際企業持續深耕投資。

他說，南科、沙崙智慧綠能科學城與柳營智慧機器人專區已建立能讓企業「測試、導入到量產」的完整場域，是日商推動技術落地重要平台。

黃偉哲表示，台南與日本持續深化食品供應鏈合作，台南良質米成功出口日本市場，獲當地通路與消費者肯定；芒果、文旦、果乾與冷鏈水產品等加工品逐步受日本經銷端高度關注，顯示台南在食品產業安全管理及溯源系統成果已獲國際信任。

教育與文化交流方面，黃偉哲說，台南具備深厚歷史文化底蘊、良好治安與友善城市氛圍，近年成為日本高中及大學教育旅行熱門目的地，多所日本高校與大學去年到今年先後造訪，並將培養學生以跨領域方式，認識台南科技、文化與永續發展。

他說，南市府將持續透過單一窗口整合資源，協助日本企業在台南投資、研發與經營，並期待與日台商務促進會持續合作，共同推動雙方在產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等領域展開具體成果。

日本 黃偉哲 台商 台南

延伸閱讀

第46屆華宗盃排球錦標賽6日開賽 黃偉哲邀請球迷觀賽為選手加油

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

相關新聞

日台商務促進會拜會黃偉哲 盼深化多面向合作

日台商務促進會長今角友美今天率幹部到台南市政府拜會台南市長黃偉哲，針對台日半導體、AI智慧製造、綠能政策、農漁產供應鏈及...

嘉市施政滿意度再奪全國第一 連6年入選「幸福城市」

經濟日報下午公布2025縣市幸福指數調查結果，嘉義市在「地方政府施政滿意度」以81.2％奪下全國第1，連續2年蟬聯冠軍；...

專治「夜間炸街」 雲林華山飆速噪音檢舉大減50%

雲林縣古坑鄉華山地區及境內部分路段屢傳車輛飆速與改裝車噪音擾民情形，環保局、警察局與監理站組成「聯合稽查小組」，透過科技...

手機神遊台南荷據街區、清領遺構 穿越400年生活

台南建城400年，考古團隊在安平發現荷據街區及清領金門館遺構，如今這些歷史透過手機線上遊戲、導覽體驗等，讓人彷彿穿越時空...

新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用

新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機...

新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

嘉義縣新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖「阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。