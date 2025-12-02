快訊

專治「夜間炸街」 雲林華山飆速噪音檢舉大減50%

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局、警察局與監理站組成「聯合稽查小組」，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下，取締車輛飆速與改裝車噪音擾民。圖／雲林縣環保局提供
雲林古坑鄉華山地區及境內部分路段屢傳車輛飆速與改裝車噪音擾民情形，環保局、警察局與監理站組成「聯合稽查小組」，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下，今年累積告發數62件，創近3年新高。

為有效遏止飆風，聯合稽查小組分析各噪音陳情區域樣態及噪音，鎖定古坑鄉華山地區實施「重點掃蕩」行動，過去兩年分別僅告發19輛與37輛噪音車，今年起導入深夜不定期高密度巡邏後，並以科技執法、路邊攔查雙管齊下，情勢明顯改觀，迄今已告發62輛、裁罰達21萬4200元，較去年成長67%。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓表示，透過掌握熱點特性、針對常出沒路段部署警力，「精準執法」已逐步發揮效果，經重點掃蕩，噪音陳情量同步腰斬，下降50%，未來將持續精準執法、強化掃蕩，並擴大導入聲音照相科技執法，嚴格取締。

環保局長張喬維指出，依規定改裝排氣管須經噪音檢測合格並完成變更登記才能上路，截至目前已開罰167輛，今年違反「噪音管制法」告發車輛已有277輛，累計裁罰金額65萬7000元，也創3年新高，呼籲車主不要以身試法，應使用經認證的合格排氣管並遵守交通規則。

雲林縣環保局、警察局與監理站組成「聯合稽查小組」，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下，取締車輛飆速與改裝車噪音擾民。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局、警察局與監理站組成「聯合稽查小組」，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下，取締車輛飆速與改裝車噪音擾民。圖／雲林縣環保局提供
