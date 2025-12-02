嘉市施政滿意度再奪全國第一 連6年入選「幸福城市」

經濟日報下午公布2025縣市幸福指數調查結果，嘉義市在「地方政府施政滿意度」以81.2％奪下全國第1，連續2年蟬聯冠軍；整體「幸福指數」也以65.3分名列全國第3，連6年穩居前段班，再度坐穩「幸福常勝軍」。

市長黃敏惠親赴台北領獎，她表示，這份肯定來自市民與市府團隊共同努力，「幸福沒有奇蹟，只有辛苦的累積」。她強調，嘉市在最艱困時仍堅持推動改革，讓「痛點變亮點」，一步步把城市推向高峰。

黃敏惠指出，2019年起嘉市經濟指標全面翻揚，營利事業銷售額連6年創新高，今年20項產業營收全數正成長；家庭可支配所得同步6連升，顯示城市經濟體質明顯強化。觀光方面，今年截至9月旅遊人次突破2300萬，再創紀錄；文化路夜市持續蟬聯全台最受歡迎夜市，嘉市立美術館也連續為全台參觀人次最高博物館，「嘉義已從順道城市變成旅遊目的地」。

在綠色運輸發展上，嘉市成為全國第個市區公車100％汰換為國產低底盤電動公車的城市；YouBike 2.0啟用至今維持全台唯一零失竊，周轉率居非六都之冠，展現市民高素質與城市治理成果。

文化與青年政策同樣亮眼。「木都3.0」、「舊屋力」、「嘉有木屋」等計畫讓老屋再生與木業文化持續深化；青年方面，嘉市以「有事青年節」、「游牧者計畫」、創業補助最高 90 萬等措施打造友善創新環境，厚植世代競爭力。黃敏惠向與會者介紹「320+1城市博覽會」意象「桃喜」，象徵「桃城」歷史文化與城市幸福能量。