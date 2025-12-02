手機神遊台南荷據街區、清領遺構 穿越400年生活

台南建城400年，考古團隊在安平發現荷據街區及清領金門館遺構，如今這些歷史透過手機線上遊戲、導覽體驗等，讓人彷彿穿越時空，沉浸當年生活風貌。

「考古埕x時光使館－再現熱蘭遮市鎮」今天在安平區開幕，展期至明年2月28日，推出光雕投影、沉浸式場景與歷史解謎等科技體驗，讓人走進在地脈動，同時體驗歷史文化資產的活化與再利用。

南市府文化局副局長林韋旭表示，安平多年考古調查累積研究成果，重現熱蘭遮城、大員市鎮等荷據文化面貌，如今搭配科技，將考古資料、在地故事重新整理再現，為古老場域帶來更多活力與新的可能。

市府表示，展覽以三部曲系列活動為主軸，結合手機線上遊戲、解謎遊戲、導覽體驗及兒童劇場等，再搭配光雕投影，打造沉浸式歷史場景，加深文化體驗，且提升歷史知識，開創多元想像。

此外，以「考古x科技」為核心的延伸活動，包括城市走讀解謎、公眾考古體驗、考古小教室等，也將使大員市鎮故事更有趣、更貼近日常，讓歷史不只存在展場，也能走進街道與生活。