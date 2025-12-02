快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

手機神遊台南荷據街區、清領遺構 穿越400年生活

中央社／ 台南2日電
台南建城400年，考古團隊在安平地區發現荷據街區及清領金門館遺構，如今搭配科技，將考古資料、在地故事重新整理再現，為古老場域帶來更多活力與新可能。圖為大小朋友參觀安平清領遺構。台南市政府提供／中央社
台南建城400年，考古團隊在安平地區發現荷據街區及清領金門館遺構，如今搭配科技，將考古資料、在地故事重新整理再現，為古老場域帶來更多活力與新可能。圖為大小朋友參觀安平清領遺構。台南市政府提供／中央社

台南建城400年，考古團隊在安平發現荷據街區及清領金門館遺構，如今這些歷史透過手機線上遊戲、導覽體驗等，讓人彷彿穿越時空，沉浸當年生活風貌。

「考古埕x時光使館－再現熱蘭遮市鎮」今天在安平區開幕，展期至明年2月28日，推出光雕投影、沉浸式場景與歷史解謎等科技體驗，讓人走進在地脈動，同時體驗歷史文化資產的活化與再利用。

南市府文化局副局長林韋旭表示，安平多年考古調查累積研究成果，重現熱蘭遮城、大員市鎮等荷據文化面貌，如今搭配科技，將考古資料、在地故事重新整理再現，為古老場域帶來更多活力與新的可能。

市府表示，展覽以三部曲系列活動為主軸，結合手機線上遊戲、解謎遊戲、導覽體驗及兒童劇場等，再搭配光雕投影，打造沉浸式歷史場景，加深文化體驗，且提升歷史知識，開創多元想像。

此外，以「考古x科技」為核心的延伸活動，包括城市走讀解謎、公眾考古體驗、考古小教室等，也將使大員市鎮故事更有趣、更貼近日常，讓歷史不只存在展場，也能走進街道與生活。

考古 文化資產 劇場 台南

延伸閱讀

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

好讀周報／台南連土都是甜的！南鐵地下化發現清糖業遺構 道路修築混糖碎

三星堆與金沙考古成果 在英亮相

苗縣苑裡天下路一帶都更計畫通過 居民：產權分散恐難整體開發

相關新聞

手機神遊台南荷據街區、清領遺構 穿越400年生活

台南建城400年，考古團隊在安平發現荷據街區及清領金門館遺構，如今這些歷史透過手機線上遊戲、導覽體驗等，讓人彷彿穿越時空...

新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用

新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機...

新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

嘉義縣新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖「阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。