女神李多慧來了！台南耶誕演唱會首擔綱攜手籃籃主持
「2026台南好young」首波卡司公開！今日下午，市長黃偉哲在公布名單記者會，郭書瑤（瑤瑤）驚喜現身，她12月27日晚上即將登上南瀛草地音樂會舞台，屆時預計將獻上新作品。
2026台南好young耶誕跨年活動共3場演唱會，卡司陸續公布，20日位於永華市政中心西側廣場的耶誕搖滾演唱會，由籃籃搭配啦啦隊女神李多慧主持，屆時將有天團動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光等藝人登台。
受邀於20日登上搖滾耶誕演唱會舞台的AcQUA源少年，今天現場演唱「e步e步」，已是第3度受邀在台南耶跨年演出，其中隊長莑茗是台南人，推薦台南美食有蝦仁飯、麻豆碗粿和柚子，感謝台南市政府邀請他們在大舞台演出，還可以回家探望媽媽。
郭書瑤現身台南市政府記者會，將在27日新營場「南瀛草地音樂會」表演。郭書瑤說，已經開始討論歌單及排練，當天要帶給大家耳目一新的表演。
27日南瀛草地音樂會，由Dennis丹尼斯主持，由玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚等藝人，接力開唱；31日台南好Young跨年演唱會，確定有F.F.O.、Angie安吉陪大家跨年，另外還有尚未曝光的超強卡司，再賣一下關子，即將公布。
