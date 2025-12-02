女神李多慧來了！台南耶誕演唱會首擔綱攜手籃籃主持

「2026台南好young」首波卡司公開！今日下午，市長黃偉哲在公布名單記者會，郭書瑤（瑤瑤）驚喜現身，她12月27日晚上即將登上南瀛草地音樂會舞台，屆時預計將獻上新作品。

2026台南好young耶誕跨年活動共3場演唱會，卡司陸續公布，20日位於永華市政中心西側廣場的耶誕搖滾演唱會，由籃籃搭配啦啦隊女神李多慧主持，屆時將有天團動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光等藝人登台。

受邀於20日登上搖滾耶誕演唱會舞台的AcQUA源少年，今天現場演唱「e步e步」，已是第3度受邀在台南耶跨年演出，其中隊長莑茗是台南人，推薦台南美食有蝦仁飯、麻豆碗粿和柚子，感謝台南市政府邀請他們在大舞台演出，還可以回家探望媽媽。

郭書瑤現身台南市政府記者會，將在27日新營場「南瀛草地音樂會」表演。郭書瑤說，已經開始討論歌單及排練，當天要帶給大家耳目一新的表演。