快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新營圓環旁人行空間規畫機車停車格位。圖／台南市交通局提供
新營圓環旁人行空間規畫機車停車格位。圖／台南市交通局提供

新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機車格，今會勘圓環畫設標線，最快本月中旬開放停車，有民眾批「影響行人通行空間」，市府表示，先前已和工務局及民間團體協調過；另新營車站後站被反映難停車，已規畫向中油租地由開闢停車場。

交通局指出，新營圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規畫以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。

因圓環周邊機構林立，民眾洽公時停車位不足，規畫時併增加停車格位，工務局指出，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格，人行道的外側則畫設機車格，並於內側保留1.5公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。

近期人行道完成劃設機車停車格，卻引發議論，有網友質疑「把屬於行人的空間，變成路權悲劇」，認為機車進出可能影響行人安全；也有人支持，認為新營停車格不足，劃設機車位可緩解亂停問題。

市議員蔡育輝指出，道路交通管理處罰條例90-3條規定可在人行道上設停車處所，停車位符合法規。圓環改造部分做為汽機車格位及人行空間，道路標線也變複雜，車道縮減加上轉彎幅度過小，駕駛初期會不適應，易違規遭檢舉，應該調整。

交通局說，人行道和騎樓作法一樣，預留1.5公尺的行人空間就可劃設機車位，其他五都也有同樣的作法，施工前也和工務局及民間團體協調過，今天會勘圓環標線劃設的細節修正就會開始劃線，預計中旬開放停車，後續若有民眾反映再滾動式調整。

另台鐵新營車站後站周邊停車需求持續增加，市議員趙昆原指，鄉親抱怨台鐵新營車站難停車，交通部曾要求台鐵釋出車站旁空地，委外經營停車場，卻遲遲不見蹤影；市府說已規畫向中油租地，由新營公所開闢停車場，以改善停車問題。

新營圓環參考歸仁圓環改造經驗，以標線方式進行調整，近日內將劃線。圖／台南市交通局提供
新營圓環參考歸仁圓環改造經驗，以標線方式進行調整，近日內將劃線。圖／台南市交通局提供
台南市新營圓環改造規畫圖。圖／取自標線改造台灣路粉專
台南市新營圓環改造規畫圖。圖／取自標線改造台灣路粉專
新營圓環參考歸仁圓環改造經驗，以標線方式進行調整，近日內將劃線。圖／台南市交通局提供
新營圓環參考歸仁圓環改造經驗，以標線方式進行調整，近日內將劃線。圖／台南市交通局提供
新營圓環旁人行空間規畫機車停車格位。圖／台南市交通局提供
新營圓環旁人行空間規畫機車停車格位。圖／台南市交通局提供

人行道 圓環 車道

延伸閱讀

台南一級觀光區火車站中山、中正路到西門路 重劃「人行空間」

女客入住逢甲商圈飯店 踢到停車格擋板摔傷索償250萬敗訴

嘉市鐵路高架後火車站拆圓環 交通轉運中心動線變動水電分攤惹風波

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

相關新聞

手機神遊台南荷據街區、清領遺構 穿越400年生活

台南建城400年，考古團隊在安平發現荷據街區及清領金門館遺構，如今這些歷史透過手機線上遊戲、導覽體驗等，讓人彷彿穿越時空...

新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用

新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機...

新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

嘉義縣新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖「阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。