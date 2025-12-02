新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用

新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機車格，今會勘圓環畫設標線，最快本月中旬開放停車，有民眾批「影響行人通行空間」，市府表示，先前已和工務局及民間團體協調過；另新營車站後站被反映難停車，已規畫向中油租地由開闢停車場。

交通局指出，新營圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規畫以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。

因圓環周邊機構林立，民眾洽公時停車位不足，規畫時併增加停車格位，工務局指出，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格，人行道的外側則畫設機車格，並於內側保留1.5公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。

近期人行道完成劃設機車停車格，卻引發議論，有網友質疑「把屬於行人的空間，變成路權悲劇」，認為機車進出可能影響行人安全；也有人支持，認為新營停車格不足，劃設機車位可緩解亂停問題。

市議員蔡育輝指出，道路交通管理處罰條例90-3條規定可在人行道上設停車處所，停車位符合法規。圓環改造部分做為汽機車格位及人行空間，道路標線也變複雜，車道縮減加上轉彎幅度過小，駕駛初期會不適應，易違規遭檢舉，應該調整。

交通局說，人行道和騎樓作法一樣，預留1.5公尺的行人空間就可劃設機車位，其他五都也有同樣的作法，施工前也和工務局及民間團體協調過，今天會勘圓環標線劃設的細節修正就會開始劃線，預計中旬開放停車，後續若有民眾反映再滾動式調整。