新營圓環大改造車道重劃還有停車格 預計12月中旬啟用
新營近年國圖南館進駐、糖廠活化帶動發展，市區停車漸一位難求，新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，市府在人行道上規畫機車格，今會勘圓環畫設標線，最快本月中旬開放停車，有民眾批「影響行人通行空間」，市府表示，先前已和工務局及民間團體協調過；另新營車站後站被反映難停車，已規畫向中油租地由開闢停車場。
交通局指出，新營圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規畫以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。
因圓環周邊機構林立，民眾洽公時停車位不足，規畫時併增加停車格位，工務局指出，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格，人行道的外側則畫設機車格，並於內側保留1.5公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。
近期人行道完成劃設機車停車格，卻引發議論，有網友質疑「把屬於行人的空間，變成路權悲劇」，認為機車進出可能影響行人安全；也有人支持，認為新營停車格不足，劃設機車位可緩解亂停問題。
市議員蔡育輝指出，道路交通管理處罰條例90-3條規定可在人行道上設停車處所，停車位符合法規。圓環改造部分做為汽機車格位及人行空間，道路標線也變複雜，車道縮減加上轉彎幅度過小，駕駛初期會不適應，易違規遭檢舉，應該調整。
交通局說，人行道和騎樓作法一樣，預留1.5公尺的行人空間就可劃設機車位，其他五都也有同樣的作法，施工前也和工務局及民間團體協調過，今天會勘圓環標線劃設的細節修正就會開始劃線，預計中旬開放停車，後續若有民眾反映再滾動式調整。
另台鐵新營車站後站周邊停車需求持續增加，市議員趙昆原指，鄉親抱怨台鐵新營車站難停車，交通部曾要求台鐵釋出車站旁空地，委外經營停車場，卻遲遲不見蹤影；市府說已規畫向中油租地，由新營公所開闢停車場，以改善停車問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言