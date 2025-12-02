新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

嘉義縣新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖「阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大阿里山地區，補足過去「山海遊香」未及之處，觀光署阿里山管理處與新港奉天宮今天舉辦行前記者會，在奉天宮入口兩側貼上香條。

廟方介紹，今年邀請嘉義縣18鄉鎮市共30尊媽祖一起上阿里山，其中5尊媽祖19日上午將從阿里山林鐵北門車站搭乘林鐵栩悅號上山，全部媽祖在駐駕阿里山受鎮宮一晚，隔天凌晨移駕祝山迎日出，再遶境阿里山商店街、奮起湖老街，並至二延平步道巡茶園。

阿里山神旅行共有140個轎班將上山，為了維持阿里山國家遊樂區空氣品質，在山上全程不會燃香、放鞭策，改提供鮮花給信眾向媽祖致敬。行程包括日出迎曦祈福、部落文化與咖啡體驗、茶鄉祈願、太平雲梯千人鑽轎、阿里山平安宴星光辦桌及山城老街祈福。