快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供

嘉義新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大阿里山地區，補足過去「山海遊香」未及之處，觀光署阿里山管理處與新港奉天宮今天舉辦行前記者會，在奉天宮入口兩側貼上香條。

廟方介紹，今年邀請嘉義縣18鄉鎮市共30尊媽祖一起上阿里山，其中5尊媽祖19日上午將從阿里山林鐵北門車站搭乘林鐵栩悅號上山，全部媽祖在駐駕阿里山受鎮宮一晚，隔天凌晨移駕祝山迎日出，再遶境阿里山商店街、奮起湖老街，並至二延平步道巡茶園。

阿里山神旅行共有140個轎班將上山，為了維持阿里山國家遊樂區空氣品質，在山上全程不會燃香、放鞭策，改提供鮮花給信眾向媽祖致敬。行程包括日出迎曦祈福、部落文化與咖啡體驗、茶鄉祈願、太平雲梯千人鑽轎、阿里山平安宴星光辦桌及山城老街祈福。

新港奉天宮表示，今年首次舉辦阿里山神旅行，邀集澎湖、金門、馬祖等地友宮同行，以「海神走入山林」之姿為大阿里山祈福，盼藉宗教文化帶動地方觀光與產業發展，邀請民眾12月19日至22日一起隨行上阿里山，參與這場跨越山海的祈福盛事。

嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，媽祖停駐休息地點的香條為正貼。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，媽祖停駐休息地點的香條為正貼。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，媽祖停駐休息地點的香條為正貼。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，媽祖停駐休息地點的香條為正貼。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖12月19日至22日將至大阿里山地區賜福，廟方今在門口貼上香條。圖／新港奉天宮提供

阿里山 新港奉天宮 媽祖 嘉義

延伸閱讀

「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

裝置藝術展登場！阿里山沼平公園曾是木材集運中心 揭露2次大火真相

相關新聞

新港奉天宮開臺媽祖首次賜福阿里山 19日搭栩悅號啟程

嘉義縣新港奉天宮今年舉辦開臺媽祖「阿里山神旅行」，12月19日至22日盛大舉辦，開臺媽祖將搭乘林鐵栩悅號上山，首度踏上大...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用...

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

一年一度阿里山天文生態營來了！林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會合作，明年1月至3月舉辦4梯次觀星活動，冬季是觀星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。