收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
巷仔Niau城市系列微型公仔上市，結合台南四大古蹟限定販售。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau城市系列微型公仔上市，結合台南四大古蹟限定販售。圖／台南市文化局提供

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。首波亮相的四款包括安平古堡、安平樹屋、億載金城及赤崁樓，設計巧妙展現「巷仔Niau」從城牆探頭的萌態，也有依偎在赤崁樓旁慵懶小憩的療癒姿態，細緻呈現台南城市風景的獨特魅力

四款公仔將自12月3日起於對應古蹟同步開賣，每款售價350元，採常態販售模式、無數量限制。若現場售罄，將於補貨後再度上架，整體販售期長達一年，讓粉絲能從容收藏，將台南專屬城市風景帶回家。

本系列強調「到景點才能購買」的城市專屬感，鼓勵收藏者在收集公仔的同時，也能親身造訪古蹟，感受台南深厚文化底蘊。未來將依循城市脈絡推出更多款式，以可愛輕鬆的方式，陪伴民眾認識台南，將城市文化魅力延伸至日常生活。

此外，台南市文化局也將於12月中下旬推出「巷仔Niau」意象伴手禮，主題為「巷仔Niau遊台南」，從包裝到造型皆呼應台南城市紋理，讓使用者每一次接觸都能感受到城市溫度與故事。更多資訊可至「藝遊台南」Facebook粉絲專頁查詢。

