快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條

中央社／ 嘉義縣2日電

阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。

新港奉天宮董事長何達煌在今天在奉天宮入口兩側貼上香條，上書「新港奉天宮天上聖母阿里山神旅行擇於陽月初三十、葭月初一、初二、初三日賜福平安」，為「阿里山神旅行」活動揭開序幕。

何達煌接受媒體聯訪表示，此次特別邀請澎湖、金門、馬祖友宮一同上山，以「海神走入山林」之姿為大阿里山地區祈福，希望為來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛。誠摯邀請民眾同赴阿里山，與媽祖一同展開這場跨越山海的神之旅。

奉天宮說，此次除外島的媽祖，還有嘉義縣18鄉鎮市的媽祖共30尊上阿里山，其中5尊媽祖（包括奉天宮媽祖神像）19日上午將從阿里山林鐵北門車站坐火車上阿里山，全部媽祖都駐駕阿里山受鎮宮一晚，隔天凌晨移駕祝山迎日出，再遶境阿里山商店街、奮起湖老街，並至二延平步道巡茶園。

奉天宮強調，還有140個轎班一同上山，阿里山區會熱鬧非常，但為了維持山上清新空氣，並不會燃香、放鞭策，改提供鮮花給信眾向媽祖致敬。

阿里山國家風景區管理處說，「阿里山神旅行」活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次觀光產業振興的重要契機。要藉由媽祖的庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。

阿里山 新港奉天宮 媽祖

延伸閱讀

梁佑南爆料劇組多人被「神祕潛規則」　她親揭拍戲媽祖在身旁

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

高雄前鎮媽祖港橋改建最後階段！下周晚間全面封橋施工

北港媽祖參加艋舺青山宮建宮170年盛會 為何搭火車原因曝光

相關新聞

影／保育類藍腹鷴公鳥「硬上老母雞」追逐 生態農場罕見活春宮震撼

嘉義縣中埔鄉深坑村「築夢森居探索生態農場」，近日驚現一幕罕見讓人哭笑不得生態畫面，台灣特有種保育鳥類藍腹鷴疑誤將農場飼養...

收藏控看過來！台南人氣公仔「巷仔Niau」推四大古蹟限定款

台南人氣公仔「巷仔Niau」去年在文博會掀起收藏熱潮，今年推出全新「城市系列」微型公仔，結合台南代表性古蹟打造限定造型。...

嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢...

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

台灣全民安全指引手冊已於11月27日送抵台南市各區公所，民政局表示，本次採選舉公報模式，由各區里長與鄰長逐戶投遞。截至1...

性專區議題延燒嘉市議員批警局操作民意　警局長坦承問卷設計不夠嚴謹

倡議性專區的嘉市議員顏翎熹上午質詢，從政策法源、行政作業到警局的民意問卷，逐一猛烈追擊，批警方問卷「粗糙、導向、失格，用...

阿里山天文生態營開跑 冬季星空、浪漫花海一次收攬

一年一度阿里山天文生態營來了！林業及自然保育署嘉義分署與嘉義市天文協會合作，明年1月至3月舉辦4梯次觀星活動，冬季是觀星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。