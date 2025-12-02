「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條

阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。

新港奉天宮董事長何達煌在今天在奉天宮入口兩側貼上香條，上書「新港奉天宮天上聖母阿里山神旅行擇於陽月初三十、葭月初一、初二、初三日賜福平安」，為「阿里山神旅行」活動揭開序幕。

何達煌接受媒體聯訪表示，此次特別邀請澎湖、金門、馬祖友宮一同上山，以「海神走入山林」之姿為大阿里山地區祈福，希望為來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛。誠摯邀請民眾同赴阿里山，與媽祖一同展開這場跨越山海的神之旅。

奉天宮說，此次除外島的媽祖，還有嘉義縣18鄉鎮市的媽祖共30尊上阿里山，其中5尊媽祖（包括奉天宮媽祖神像）19日上午將從阿里山林鐵北門車站坐火車上阿里山，全部媽祖都駐駕阿里山受鎮宮一晚，隔天凌晨移駕祝山迎日出，再遶境阿里山商店街、奮起湖老街，並至二延平步道巡茶園。

奉天宮強調，還有140個轎班一同上山，阿里山區會熱鬧非常，但為了維持山上清新空氣，並不會燃香、放鞭策，改提供鮮花給信眾向媽祖致敬。

阿里山國家風景區管理處說，「阿里山神旅行」活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次觀光產業振興的重要契機。要藉由媽祖的庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。