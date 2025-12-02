嘉市副議長拍桌怒轟教育處長囂張圖領高額退休金 教育處長喊冤

嘉義市議會上午最後總質詢，副議長張榮藏桌上放置看板，拍桌怒轟教育處長郭添財任內教育績效下滑，行政推動遲滯，對議員態度傲慢囂張狂妄，高高在上，補助體育會預算，低於鄰近嘉縣、雲林縣，為圖領高額退休金到市府任職，退休金要市府負擔，吃市民夠夠；郭添財會後受訪喊冤，否認指控。

張榮藏質詢郭添財過去曾任台南市某私立大學副校長，該校後來倒閉，批其能力不足、無法回台南落葉歸根精神，指郭為了補公務員年資圖領700多萬退休金，到嘉市府任職，退休金要市府負擔。張榮藏40分鐘質詢不讓郭答覆，逐一點出其任內缺失，怒拍桌批評郭任內遠見雜誌調查教育績效下滑，讓市長從5顆星降為4.5顆，破壞市長形象。

張榮藏指出，體育會所屬各單項委員會承辦全國與地方賽事逾百件，工作量繁重，但市府補助僅300萬元，遠低於嘉縣、雲林的千萬元。市長10月3日、4日會議，就已經和相關單位討論作出增加預算補助決定，處長在場10月23日依然在議會面前裝作「尚未獲市長核定，一再說謊」，拖延行政效率，讓外界誤以為市府長期不作為。

張榮藏批郭在多項政策上態度搖擺、說法反覆，影響施政信任。「市長決定的事，你動不動就說要改。政策反覆，就是在破壞市長、破壞信任。」處長忘了公僕本分，「你忘了初衷。你要老老實實做事，若不調整心態，教育會被你拖累。」

郭添財會後受訪喊冤強調，尊重議員，虛心受教，到任後教育績效媒體調查都上升，公務員依法行政，贊同體育會預算增加，但需經市府內部審議程序；針對副議長質疑補年資圖領高額退休金，他指人事作業，不管事務官或政務官，都要依法行政。